Украина передала в ООН списки украинских политузников удерживаемых в России

Украинские власти надеются на содействие ООН в процессе освобождения насильственно удерживаемых в России украинских граждан, обвиненных и осужденных по сфабрикованным против них уголовным делам.

Украина передала Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришу список украинских политзаключенных в России и оккупированных территориях ОРДЛО. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в Twitter.

Ельченко написал, что разговаривал с Валентином Карпюком – братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ.

«Карпюк один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генсекретарю ООН», – написал постпред в ООН и добавил, что давление на Россию не будет прекращаться.

Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком-братом політв’язня Миколи Карпюка, що відбуває незаконне покарання в РФ. Один із списку бранців Кремля, який ми щойно передали Генсекретареві ООН. Робимо все можливе для його звільнення. Тиск на 🇷🇺 не припинятиметься! — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) June 18, 2018

По данным Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, сейчас в РФ и оккупированном Крыму по политическим мотивам преследуются и заключены более 70 украинцев.

18 июля в Государственном департаменте США призывали Россию немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Владимира Балуха и Александра Шумкова. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хезер Науерт.

«Мы особенно обеспокоены благополучием четырех незаконно заключенных украинцев, которые в настоящее время голодают – Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Шумков и Владимир Балух», – отмечают в заявлении.

Кроме того, в документе также вспомнили о чеченском правозащитнике Оюбе Титиеве, представителе религиозной организации «Свидетели Иеговы» Деннисе Кристенсене, пяти проповедниках-сайентологах и больше десятках мусульманских последователях турецкого богослова Саида Нурси.

«Мы призываем Россию немедленно выпустить всех тех, кого идентифицировали, как политических или религиозных заключенных, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики», – отмечает пресс-секретарь Госдепа США.

Ранее, резолюцию с требование немедленного освобождения Олега Сенцова принял Европарламент.

«Украинско-Российское обозрение»