Климкин считает необходимым общественную мобилизацию для противостояния российским угрозам

Глава украинского внешнеполитического ведомства считает что необходима мобилизация всего общества для успешного противодействия угрозам исходящим от России, в том числе и кибернетическим атакам.

Павел Климкин отметил, что нужна не только возможность защиты от кибернетических угроз, но и мобилизация общества. Министр настаивает на немедленной необходимости начать работы по комплексной минимизации этих рисков. Об этом Климкин заявил в своем интервью изданию «Интерфакс-Украина».

«Я хочу создать платформу в партнерстве с айтишниками и гражданским обществом для того, чтобы отбивать российские киберугрозы и противодействовать пропаганде. Россия будет использовать Украину как полигон для отработки своих гибридных методов. Хочу призвать международные компании присоединиться к нам в противодействии российским угрозам, ведь после наших выборов будут выборы в США, других странах, а помогая нам, они помогут и себе. Мы будем последовательно работать над созданием такой платформы. Для нас вопрос следующих выборов – это вопрос нашего выживания как европейской демократической страны», – подчеркнул министр.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Климкин приветствовал продление пакета санкций ЕС в отношении России за оккупацию и аннексию Крыма, и подчеркнул необходимость переходить к деоккупационным мерам.

«Интерфакс-Украина»