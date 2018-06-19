Кумовство с Путиным и вред для Украины

Как пророссийские силы продолжают активно сеять «зраду» в медиаполе Украины на пятом году гибридной войны. О схемах пророссийского информационного влияния и отсутствия контрмер.

Сначала кум Путина – Виктор Медведчук – опубликовал статью на сайте собственного «Украинского выбора» – «Цена кредитов МВФ: беспрецедентный режим экономии и сдача национальных интересов». Об этом пишет на своей странице в Facebook Алексей Минаков.

Далее 112 канал, купленный на днях Медведчуком, подхватывает статью – «Власть, став заложником МВФ, взвалила весь груз по обслуживанию долгов на плечи народа, – Медведчук».

Как пророссийские силы продолжают активно сеять "зраду" в медиаполе Украины на пятом году гибридной войны. Сначала кум… Опубліковано Olexiy Minakov 18 червня 2018 р.

Также статью подхватывает курченковский «Корреспондент» и публикует с заголовком «Медведчук: Власть за счет украинцев хочет рассчитаться с МВФ».

Другое издание беглого пророссийского олигарха Курченко – «Аргументы и факты» – публикует статью: «Медведчук: Чтоб выполнить требования МВФ, власть влезет в карман украинцам».

Маховик зрады параллельно берется в работу фирташо-левочкинскими «Подробностями» (Интер), которые начинают готовить на эту тему сюжет, опрашивая экспертов вопросами «получит ли Украина транш МВФ осенью и если не получит, то что будет с Украиной и ее экономикой?».

Проваленная информационная политика государства, которое боится критики Запада из-за обвинений в нарушении свободы слова, может стоить очень дорого Украине и ее будущему.

Алексей Минаков, Facebook