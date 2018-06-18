Кремль не считает отказ во встрече Денисовой с Сенцовым нарушением договоренностей

Кроме встречи с Сенцовым уполномоченной по правам человека Верховной Рады Украины Денисовой было отказано во встрече с Карпюком.

Неудачная попытка украинского омбудсмена посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «ТАСС».

На вопрос журналиста, не говорит ли неудачная попытка Людмилы Денисовой посетить осужденных о том, что договоренность Владимира Путина и Петра Порошенко сорвана по вине российской стороны, он ответил: «Я бы так не ставил вопрос».

«Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция», – сказал Песков.

«Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна», – добавил он.

В то же время, представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко напомнила, что освобождение политзаключенных было ключевой темой первой за 15 месяцев встречи министров иностранных дел в «нормандском формате», а Петр Порошенко договорился с Владимиром Путиным о допуске к удерживаемым лицам, сообщает «Гордон».

«Мы выражаем протест и обеспокоенность тем фактом, что не была допущена Людмила Денисова к Сенцову, к Карпюку, к другим политзаключенным», – сказала Геращенко журналистам в Киеве.

«Сегодня должна состояться встреча Денисовой с Москальковой – и согласование графика доступа уполномоченных там должно обсуждаться. Хотя 4 дня потеряно. Людмила уже 4 дня находится в Российской Федерации, и за это время она могла посетить как минимум четырех политзаключенных, которые разбросаны по тюрьмам – самым страшным тюрьмам огромной территории РФ», – добавила она.

«Мы выражаем протест относительно невыполнения договоренностей на высшем уровне по поводу недопуска украинского омбудсмена», – заявила Геращенко.

Она подчеркнула: «То, что к Олегу Сенцову не допускают Людмилу Денисову, на мой взгляд, свидетельствует об очень тревожных фактах. Что скрывают? Возможно и скорее всего, скрывают ухудшение состояния здоровья – потому что очевидно, что 36 дней голодовки здоровья не добавляет».

«И на этом фоне циничные заявления Москальковой о том, что Сенцов еще и набрал килограммы, потому что ему какие-то таблетки дают, глюкозу дают, выглядят как гебельсовщина и сталинская НКВДшная практика худшего сорта. Адов ад», – добавила Геращенко.

Она возмутилась, что власти РФ разрешили «псевдооппозиционерке» Ксении Собчак выйти на скайпсвязь с Сенцовыв, но не дают связи и в каком формате украинскому омбудсмену и родственникам Олега.

9 июня президент Украины Петр Порошенко позвонил президенту России Владимиру Путину и говорил с ним об освобождении украинцев-политзаключенных. Они договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят своих заключенных граждан.

Однако 14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов, отказало украинской уполномоченной по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.

Песков заявил, что Сенцов – «не удерживаемое лицо», а осужденный по статье о терроризме.

Денисова продолжила договариваться с Москальковой и требовать визита к Сенцову.

А омбудсмен РФ заявила, что Сенцов, несмотря на месяц голодовку, набрал вес, так как получает капельницы.

«ТАСС»