Команда с символикой Закарпатья выиграла футбольный турнир среди непризнанных стран

На футбольном турнире организуемом для команд от непризнанных государств и территорий приняла участие команда с символикой Закарпатской области Украины. Награждение команды состоялось в Венгрии с участием членов правительства этой страны.

Команда под названием «Karpatalja» участвовала в футбольном турнире организуемом для непризнанных стран и территорий. Группа «Информационное Сопротивление» изучила вопросы связанные с данным инцидентом об этом сообщил Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Ранее СМИ сообщали, что под эгидой непризнанной в мире конфедерации CONIFA в Европе проводился футбольный чемпионат мира для команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий». В турнире приняла участие команда из Закарпатья под названием «Karpatalja», – говорится в сообщении Тымчука.

Относительно награждения в Венгрии команды KarpataljaРанее СМИ сообщали, что под эгидой непризнанной в мире… Опубліковано Dmitry Tymchuk 16 червня 2018 р.

В сообщении отмечается, что на футболках членов команды – «украинско-венгерская» символика и обозначена территория Закарпатской области. Организатором команды является Фееш Тибор Тиборович, который проживает в с. Шом Береговского района Закарпатской области, депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров Украины (УМДС, UMDSZ), в прошлом работал в таможенной службе, проходил службу совместно с действующим главой Закарпатского областного совета Ривис М.М. (оба были уволены за организацию контрабанды).

«Гр. Фееш имеет венгерский паспорт. По данным группы ИС, в настоящее время изучает вопрос о возвращении домой в Закарпатье, консультировался о возможности избежания ответственности за организацию такой команды и принял решение ждать на территории Венгрии, как будет складываться ситуация. В прошлом году он также был организатором команды из Закарпатья на «чемпионат Европы непризнанных стран», который прошел на Кипре», – подчеркивает Тымчук.

10 июня 2018 г в Лондоне состоялась финальная игра между командами Северного Кипра и так называемыми венгерскими закарпатцами, где последние победили, став псевдочемпионами мира по футболу среди «команд непризнанных государств».

По информации «Информационного Сопротивления», 17 июня на территории Венгрии в с. Тарпа (возле украино-венгерской границы, рядом с КПП «Лужанка») состоялось вручение псевдокоманде «кубка победителей». В данном мероприятии приняли участие члены правительства Венгрии, предполагалось участие и самого премьер-министра В.Орбана.

«Украинско-Российское обозрение»