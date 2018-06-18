Россия обновляет ядерные боезаряды в хранилищах Калининграда

В тоже время Россия и США проводят глобальное обновление своих ядерных боезарядов и стимулируют общую гонку вооружений.

В течение последних 2 лет российские военные осуществили в Калининградской области крупное обновление объекта, в котором могут хранить ядерное оружие. Об этом говорится в статье Ханса Кристенсена, директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS), опубликованной на сайте этого учреждения.

Он отмечает, что спутники зафиксировали этот объект неподалеку от поселка Куликово, что в 50 км от польской границы.

По данным Кристенсена, это – один из трех подземных бункеров там, который был раскопан в 2016 году, очевидно восстановлен, и снова накрыт в 2018 году.

Он допускает, что объект вскоре вернут в эксплуатацию.

Ученый отмечает, что это место россияне уже модернизировали между 2002 и 2010 годами: тогда очистили внешний периметр безопасности.

Кристенсен подчеркивает, что статус объекта вблизи Куликово не понятен: хранили ли, хранят ли и будут ли там хранить ядерные боеголовки для российских систем вооружений.

Он также не уверен, свидетельствует ли это о новой стратегии РФ, или это рутинное обновление старого объекта для имеющихся мощностей.

Кристенсен отмечает, что расположение объекта таково, что потенциально его можно использовать для многих нужд и задач.

Ученый сказал «The Guardian», что объект, который углубили и накрыли новой бетонной крышей в последние месяцы, имеет все типичные признаки российских хранилищ для ядерного вооружения.

«Тяжелая многослойная ограда по периметру снаружи. Сами бункера имеют тройное ограждение. Это типичные черты всех мест хранения ядерного оружия в России, о которых мы знаем», – отметил Кристенсен.

По его словам, предыдущие модернизации были не столь драматичны, как эта: «Это первый раз, когда мы видели, что один из ядерных бункеров раскопан и, очевидно, восстановлен».

«Эти фотографии не показывают наличие в Калининграде (области) ядерного оружия, но они показывают, что это действующий объект», – сказал Кристенсен.

Russia upgrading nuclear weapons storage bunker in Kaliningrad. Story by @julianborger in @guardian https://t.co/oX1m5l1Uih My original story with satellite photo analysis is here https://t.co/O5bmxihIW2 pic.twitter.com/H64ONhHR62 — Hans Kristensen (@nukestrat) June 18, 2018

В то же время, РФ и США реализуют долгосрочные программы, направленные на замену и модернизацию ядерных боеголовок, систем доставки ракет и воздушных судов, на производство ядерного оружия. Об этом свидетельствует и февральский обзор относительно американской ядерной политики. Об этом говорится в ежегодном отчете Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованном 18 июня.

«В начале 2018 года 9 государств – США, Россия, Соединенное Королевство, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Корейская народно-демократическая республика (Северная Корея) – имели примерно 14 465 ядерных вооружений. Это указывает на снижение с примерно 14 935 ядерных вооружений, которые SIPRI оценил на начало 2017 года», – говорится в нем.

По данным SIPRI, это уменьшение происходит, в основном, за счет России и США, которые вместе имеют почти 92% всех ядерных вооружений. Они снижают свои стратегические ядерные силы в соответствии с договором от 2010 года.

В докладе отмечается, что 9 мировых ядерных держав к началу 2018 года имели в своем арсенале 14 465 ядерных боеголовок – на 470 единиц меньше, чем в предыдущем году. По оценкам экспертов, 3 750 ядерных боеголовок находятся в полной боевой готовности.

«По сравнению с 1980-ми, когда в мире насчитывалось более 70 тысяч ядерных зарядов, объемы вооружения сильно снизились. Значительную роль в этом процессе сыграл договор о ядерном разоружении, заключенный между Россией и США в 2010 году.

Но именно на долю этих государств до сих пор приходится почти 92% всего объема ядерного оружия. Кроме того, в долгосрочной стратегии Москва и Вашингтон намерены модернизировать как непосредственно ядерные боеголовки, так и производственное оборудование», – подчеркивают в SIPRI.

В частности, США намерены к 2026 году выделить на программу модернизации около 400 млрд долларов. По информации Минобороны США, власть оставляет за собой право на разработку нового ядерного оружия.

Другие ядерные державы, среди которых Индия, Пакистан и Китай, также намерены разрабатывать новые виды ядерного вооружения.

В отчете SIPRI говорится, что КНДР за прошедший год существенно увеличила свой потенциал в сфере производства ядерного оружия.

Несмотря на то, что во время встречи с Дональдом Трампом в Сингапуре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности страны к разоружению, специалисты сомневаются, что этот процесс будет быстрым.

По их оценкам, Пхеньян имеет на вооружении от 10 до 20 ядерных боеголовок.

FAS