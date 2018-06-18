«Крымские» санкции продлены, пора переходить к деоокупации, – Климкин

Глава украинского внешнеполитического ведомства Климкин полагает, что настало время переходить к политике деоккупации Крыма.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Совет Евросоюза продлил «крымские» санкции, а Украине стоит переходить к деоккупации полуострова. Об этом он написал в Twitter.

«Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление «крымских» санкций еще на год», – написал министр МИД.

Дякуємо нашим друзям в ЄС за продовження «кримських» санкцій ще на рік. Важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту.Маємо переходити від політики «невизнання» до деокупації #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 18, 2018

Он добавил, что важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста.

«Стоит переходить от политики «непризнания» к деоккупации #CrimeaIsUkraine», – подытожил Климкин.

Ранее Совет ЕС принял решение продлить на год запрет на инвестиции в оккупированный Крым. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

«18 июня 2018 года Совет продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года», – говорится в сообщении.

В ЕС также напомнили о своей твердой приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Через четыре года после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией ЕС вновь подтвердил, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права» – говорится в сообщении.

Санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

«Украинско-Российское обозрение»