«Нафтогаз» обжалует в суде приостановку выплаты долга «Газпромом»

Соответствующее представление было подано «Нафтогазом» в Апелляционный суд Швеции, рассматривающий жалобу «Газпрома» и приостановившего взыскания долга в пользу «Нафтогаза».

НАК «Нафтогаз Украины» обжаловал приостановку выполнения решения Стокгольмского арбитража по иску «Газпрома». Об этом заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража», – написал Витренко.

Про Стокгольмський арбітраж зрозумілою мовою.Перемога України у Стокгольмі — це багато мільярдів доларів. Що вони… Опубліковано Yuriy Vitrenko 18 червня 2018 р.

«В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичным. Поэтому все желающие могут его прочитать – там есть много чего интересного», – сообщил он.

Он выразил уверенность в том, что «Нафтогаз» выиграет в апелляционном деле и добьется выплаты «Газпромом» оставшейся части долга по проигранному в Стокгольмском арбитраже делу.

Как сообщалось, Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа.

В украинской компании заявили, что решение означает, что дальнейшие действия Нафтогаза по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома приостановлены временно.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии судебные исполнители проводят действия для ареста акций проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» – Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

5 июня голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что Минэнерго России не располагает какой-либо информацией относительно возможного ареста акций.

Напомним, 30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы российского «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату «Газпромом» «Нафтогазу Украины» штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора «Северный поток» в швейцарском суде для взыскания долга.

«Украинско-Российское обозрение»