Захарову уличили в ложном цитирование Тэтчер

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своей речи сослалась на цитату премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая руководила правительством страны в период распада Советского Союза, но никогда не произносила таких слов.

Захарова рассказывала о «корнях британской русофобии» и в том же выступлении рассказала о разоблаченных фальшивках – «завещании Петра I» и «письме Зиновьева». Об этом передает телеканал «Настоящее Время».

«1991 год, Хьюстон, экс-премьер-министр Великобритании госпожа Тэтчер заявила буквально следующее, если кто-то может сказать, что такого заявления не было, то мы только этому порадуемся, но, к сожалению, документы доказывают, что это заявление было», – сказала Захарова.

Цитата, которую представитель МИД приписала Тэтчер, звучит так: «По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек».

Впервые эти слова появляются в 1997 году и сразу на русском языке, без ссылки на английский оригинал. Их приводит публицист Андрей Паршев в своей книге «Почему Россия не Америка».

«Тогда я изучал английский язык, и как-то раз мне попалось в звукозаписи какое-то публичное выступление М.Тэтчер по внешней политике. Я уважал и уважаю эту политическую деятельницу, особенно за ее английский язык. Она говорит четко, с оксфордским произношением, простым, понятным языком, это вам не Буш какой-нибудь, со ртом, как будто набитым арахисом. Так вот, говоря о перспективах СССР, она заявила примерно следующее, никак это не пояснив: «На территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек. Я еще раз прокрутил запись, может быть, хотя бы «фифти» («пятьдесят»). Нет, точно «фифтиин» – «пятнадцать», я не ослышался», – писал Паршев.

Главред codaru и создатель «Лапшеснималочной» Алексей Ковалев обратился в Фонд Маргарет Тэтчер с вопросом, существует ли такое высказывание бывшей главы британского правительства, и кто мог стать первоисточником цитаты, и не было ли это ошибкой перевода (копия переписки есть в распоряжении Настоящего Времени).

Maria Zakharova, спасибо вам большое, это отличный кейс, я очень люблю такое! Специально для вас я связался с фондом… Опубліковано Alexey Kovalev 15 червня 2018 р.

Представитель фонда Тэтчер Крис Коллинс ответил, что цитата – однозначная фальшивка, и таких мыслей Тэтчер не высказывала ни публично, ни в приватной обстановке. Он отметил, что встречал эту цитату в китайских источниках, и пообещал «заняться этой историей, раз уж она в очередной раз всплыла».

«Высказывала ли она когда-либо мысли, хоть сколько напоминающие эту? Нет, даже в частных беседах. Она не считала советскую экономику угрозой Западу, она считала ее главной слабостью Советского союза, которая в итоге и привела к его распаду. К Михаилу Горбачеву она относилась с большой теплотой – она считала его куда более способным и честным, чем его предшественники на посту руководителей СССР. Что касается «по оценкам мирового сообщества» – что это за оценки? Она была ученым и очень аккуратно относилась к источникам своих заявлений», – написал Коллинс.

Представитель Фонда Тэтчер отрицает, что бывшая премьер-министр Великобритании вообще присутствовала на съезде американских нефтяников в Хьюстоне в ноябре 1991 года. Но в Фонде ошиблись, и в дальнейшем признали ошибку: на самом деле Тэтчер там была, и ссылку на заметку в The New York Times приводит не только журналист Ковалев, но и люди, защищающие истинность цитаты.

Единственный репортаж, где есть цитаты из выступления Тэтчер, сохранился в архиве газеты Houston Chronicle. Судя по публикации, бывшая премьер-министр говорила об итогах войны в Персидском заливе, и настаивала, что Соединенные Штаты не должны сокращать расходы на новейшее вооружение.

«Если мы сегодня не примем верных решений по вопросам обороны и слишком резко снизим на нее расходы, если мы прекратим исследования, то через девять или десять лет у нас может не оказаться ресурсов, чтобы справиться с каким-нибудь новым тираном. А он может появиться, потому что недостатка в тиранах история никогда не знала», – предупреждала Тэтчер участников встречи Американского нефтяного института.

Ни слова об СССР или России в ее выступлении Houston Chronicle не приводит. Не помнит подобных высказываний и журналист The New York Times.

Вероятность того, что присутствовавшие там журналисты либо не слышали, либо проигнорировали явно бестактное и скандальное заявление бывшей главы британского правительства, не слишком велика.

Позже Захарова попыталась оправдаться за неверную цитату и приписывание несуществующей фразы бывшего британского премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом она сказала комментируя событие для радиостанции «Говорит Москва».

«Будем рады если нам скажут, что такого не было», – заявила Захарова.

Это не первая фейковая цитата из Тэтчер, которую использовали представители российской власти, чтобы подтвердить свою правоту.

В июне 2015 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту» заявил: «Вы, наверное, помните высказывание экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь».

Олбрайт никогда такого не говорила, фразу впервые произнес генерал ФСО в отставке, «экстрасенс» Борис Ратников. Он пояснял, что во время подключения к подсознанию госсекретаря обнаружил «патологическую ненависть к славянам» и желание присвоить Сибирь. Несмотря на очевидную фейковость, на эту фразу ссылался не только Патрушев, но и Владимир Путин.

«Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с ее неизмеримыми богатствами вся принадлежит России. Как несправедливо?» – говорил Путин во время большой пресс-конференции 18 декабря 2014 года.

Маргарет Тэтчер была премьером Великобритании с 1979-го по 1990 год, то есть на момент, когда она могла произнести приписанные ей слова, около года была в отставке. Тэтчер известна своими жесткими мерами против забастовки британских шахтеров в 1984-1985 годах и урезанием расходов на социальную сферу.

В 1981 году она отказалась освобождать лидеров Ирландской республиканской армии, объявивших голодовку в тюрьме, в том числе Бобби Сэндса. Десять участников голодовки скончались. В 1984 году она пережила покушение: североирландские сепаратисты заминировали отель, где она остановилась.

Баронесса Тэтчер скончалась в апреле 2013 года. В день ее смерти на улицы Лондона и других городов Великобритании вышли демонстрации с лозунгами «Ding dong! The witch is gone» – отсылка к мюзиклу «Страна Оз», в России более известному по адаптации Александра Волкова «Волшебник изумрудного города».

«Настоящее Время»