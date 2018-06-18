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Новости

В оккупированном Крыму проходят обыски и аресты крымских татар

«Крымская солидарность»
18 июня 2018

В городе Старый Крым прошел обыск в семьи Сейтумеровы. После проведения обыска главу семейства и его дочь забрали в Симферополь. Никаких протоколов обыска и задержания составлено не было.

В оккупированном Россией городе Старый Крым провели обыски в доме крымских татар, задержали Юнуса Сейтумерова и его дочь. Об этом сообщает «Крымская солидарность» в Facebook.

«Обыск в городе Старый Крым, улица Абрикосовая, 38. Приехал ОМОН в 6.40 утра до Сейтумерова Юнуса. В доме вместе с ним находились жена и дети», – сообщили в организации.

Обыск в г. Старый Крым, ул.Абрикосова, 38. Приехал ОМОН в 6.40 утра к Сейтумерову Юнусу. Дома вместе с ним находились…

Опубліковано Крымская солидарность 17 червня 2018 р.

Отмечается, что после окончания обыска хозяина дома и его дочь увезли в Симферополь.

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По словам общественного защитника Мустафы Сейдалиева, никаких протоколов сотрудники ОМОНа не оставляли.

«После осмотра увезли дочь Юнуса Сейтумерова. Сам Юнус поехал с ними», – сказал он.

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Сейдалиев добавил, что по версии родственников задержанных, вероятной причиной задержания дочери Сейтумерова стала якобы телефонная переписка со своим мужем, который находится на территории Украины.

«Крымская солидарность»

 

Tags: крым, крымские татары, оккупация, Россия

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