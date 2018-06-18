США возложили на Россию ответственность за обстрелы сотрудников миссии ОБСЕ

Госдепартамент США выступил с резкой критикой деятельности российских оккупационных сил на Донбассе препятствующих нормальной работе миссии ОБСЕ. Сильное возмущение внешнеполитического ведомства вызвали факты запугивания сотрудников миссии.
Поддерживаемые Россией боевики должны прекратить стрелять в направлении сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на востоке Украины. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.
«Я вижу сообщения о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы запугать невооруженных сотрудников мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины», – написала Науэрт.
I’m seeing reports Russia-subordinated personnel fired a weapon to intimidate unarmed @OSCE_SMM monitors in eastern #Ukraine. @OSCE_SMM risk their lives to protect civilians. #Russia should stop this deplorable behavior before more SMM personnel are killed & get out of Ukraine. https://t.co/mwLiHvPPXt
— Heather Nauert (@statedeptspox) June 16, 2018
«Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить мирных жителей. Россия должна прекратить свое скверное поведение, прежде чем еще больше сотрудников СММ погибнут и убраться из Украины», – добавила она.
Это заявление Науэрт подкрепила сообщением СММ ОБСЕ об одном из многих таких случаев, который произошел 14 июня в Пикузах (бывшее Коминтерново) на контролируемой боевиками территории.
Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что 14 июня в 14:03 патруль СММ из 6 человек на двух автомобилях находился в Пикузах (23 км на северовосток от Мариуполя), где изучали свежие следы на асфальте похожие на следы БМП.
Путинская Россия должна сдохнуть, что бы я дожил до старости, – Бабченко
Когда один из наблюдателей вышел из машины, сотрудники миссии услышали две короткие очереди из стрелкового оружия. Приблизительно на растоянии 50 метров наблюдатели увидели двух одетых в военную форму мужчин. Один из них был вооружен автоматом АК-47 и производил выстрелы в направлении членов миссии, направив оружие вверх под углом 45 градусов. После выстрелов, оба боевика ушли.
СММ ОБСЕ считает, что стрельба производилась для того, чтобы предупредить и заставить патруль покинуть этот район.