Идею Национальной ассамблеи Тимошенко взяла у Путина, – Федорин

Еще один момент насчет деятельности Тимошенко, так Национальная Ассамблея, которая неизвестно кем и как избирается, – еще одно заимствование с Севера.

Вместо того, чтобы искоренять коррупцию в стране, предлагается создать безответственный орган-ширму. Надеюсь, на блокчейни, пишет основатель «Bendukidze Free Market Center» Владимир Федорин на своей странице в Facebook.

Я не верю, что Тимошенко – агент Кремля. Я думаю, что она является агентом демодернизации – несмотря на хорошие слова и картинки.

І останнє на сьогодні про ЮВТ.Національна Асамблея, яка невідомо ким та як обирається, — ще одне запозичення з Півночі…. Опубліковано Vladimir Fedorin 16 червня 2018 р.

«В. Путин также заявил, что Выступает за создание общественной палаты по оценке деятельности от государственных структур. Выступая перед министрами, он Отметил, что считает целесообразным создание общественной палаты, которая станет площадкой для гражданских инициатив.» Она должна стать местом проведения общественной экспертизы «законопроектов по развитию страны, имеющих Общенациональное значение, сказал президент Путин, 13 апреля 2004 года.

Данная палата, по его мнение, Фактически будет осуществлять контроль за работой госаппарата, в том числе и органов внутренних дел. В связи с этим В. Путин Обратился к министрам силового блока с предложением о более эффективном взаимодействии с гражданами, закликав их более внимательно реагировать на каждое обращение граждан.

«По предложению Юлии Тимошенко, Национальная ассамблея самоуправления должна состоять на одну треть из голов Всеукраинских общественных ассоциаций, и на две трети – с нравственных и духовных лидеров нации …

По предложению Юлии Тимошенко, Национальной ассамблеи самоуправления следует предоставить такие полномочия как, например, возможность применения прямого права вето.

«Если какой-то закон или решение исполнительной системы власти будет вредным для страны, то они смогут применить право вето двумя третями своих голосов», – сказала она.

«Например, они смогут назначать руководителя Национального бюро расследований, назначать председателя и состав ЦИК, а также членов Конституционного Суда Украины. Это будет такой всеукраинский арбитр, который сможет вывести важные органы Украины из-под коррупционного влияния исполнительной и законодательной власти », – пояснила председатель Партии ВО« Батькивщина » Тимошенко 15 июня 2018 года.

Владимир Федорин, Facebook