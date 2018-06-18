Путинская Россия должна сдохнуть, что бы я дожил до старости, – Бабченко

Должен ли сдохнуть Мордор? Можно ли позволить российскому Третьему рейху и дальше уничтожать людей ссылаясь на гуманистические соображения?

Таким вопросом задались российский писатель Виктор Шендерович, недавно и призвавший желать проигрыша российской сборной на мундиале, но возражающий против «тотального уничтожения России» и оппонирующий ему оппозиционный журналист Аркадий Бабченко. Об журналист написал на своей странице в Facebook.

«Между выжженными окопами Аркадия Бабченко – «пусть-они-все-сдохнут» – и симметрично-истошным, душевно слепым криком «Слава России», – есть, слава богу, живой ареал обитания человеческих чувств и рефлексий.

Объемный, сложный, драматичный мир.

Он очень уязвим с обеих сторон.

Но жить хочется именно в нем», – цитирует Бабченко высказывание Виктора Шендеровича.

Виктор Анатольевич. У Вас в комментах нельзя ответить, напишу отдельным постом.

Я никогда не говорил «пусть они все сдохнут». Я говорил – пусть сдохнет Мордор.

Между выжженными окопами Аркадия Бабченко – «пусть-они-все-сдохнут» — и симметрично-истошным, душевно слепым криком… Опубліковано Аркадієм Бабченком 16 червня 2018 р.

А кто будет сдыхать вместе с ним – уже персонально личное дело каждого. Если кто не хочет разделять судьбу Мордора – границы открыты.

Нет? Тоже право каждого. Но только в этом случае уже совершенно безразлично. Мордор должен быть уничтожен.

А теперь для меня лично – он должен быть уничтожен приоритетно. Потому что чем быстрее этой блядской страны не будет, тем больше шансов у меня – вот теперь уже лично у меня – дожить до старости. И я буду прикладывать все усилия для ускорения этого процесса.

А то, что в орде есть еще живой уголок обитания человеческих рефлексий – так в Германии и Японии тоже не все хотели воевать. Вот далеко совсем не все. В Берлине, Дрездене, и, я уверен, даже в Хиросиме было немало людей, которые не поддерживали войну, были против Гитлера, тайком рассказывали про него правду на кухнях и ходили на футбол с фигой в кармане.

Но только к сорок пятому году это уже перестало кого-бы то ни было волновать.

Мордор должен быть уничтожен.

Даже несмотря на то, что в нем есть живой уголок.

Аркадий Бабченко, Facebook