Сенцов – не удерживаемое лицо, – Песков

Песков утверждает, что политузник Сенцов «осужден по серьезной статье» и это обстоятельство не позволяет считать его удерживаемым лицом. В тоже время Песков отказался объяснить не допуск к Сенцову украинского омбудсмена Денисовой.

В Кремле заявили, что незаконно осужденный в России Олег Сенцов не является «удерживаемым лицом» и отказались отвечать, почему к нему не пускают уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову. Об этом журналистам сообщил 15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает собственный корреспондент «УНИАН» в Россия.

«Я не смогу вам ответить на этот вопрос (почему Денисову не пускают к Сенцову– ред). Эту тему ведет моя коллега Москалькова, она находится в контакте с украинскими визави на этот счет. Мы надеемся получить информацию и позже я смогу вас проинформировать», – сказал он.

«Что касается Сенцова, в любом случае – его, конечно, нельзя считать удерживаемым лицом, потому что он осужден, причем по весьма тяжкой статье», – заявил Песков.

Денисова 15 июня прибыла в российскую колонию на Ямале, где находится незаконно осужденый Россией украинский режиссер Олег Сенцов.

В то же время руководство колонии категорически отказало омбудсмену в визите к Сенцову и отказалось предоставлять информацию о состоянии его здоровья.

«Он российский гражданин и вы не имеете права встречаться с российским гражданином», – заявил Денисовой начальник управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе.

Украинский омбудсмен связалась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой и пытается договориться о посещении Сенцова. Однако по состоянию на день пятницы Денисова отмечает, что переговоры зашли в тупик.

Денисова говорит, что решение принимает не Москалькова, а «на высшем уровне один человек».

Сенцов голодает 33 день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как «Белый медведь».

Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых Россией.

Российская сторона заявляла, что после 30-го дня голодания может применить к Сенцову принудительное питание.

Точной информации о его здоровье нет. По некоторой информации – его состояние очень тяжелое.

«УНИАН»