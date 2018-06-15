На суде в Крыму стало плохо украинскому политузнику Балуху

Несмотря на серьезное ухудшение здоровья, Балуху продлили срок содержания под стражей по фабрикуемому судом уголовному дело о нападении политузника на начальника следственного изолятора Ткаченко.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа. Об этом сообщают «Крым.Реалии».

Решение огласила судья Татьяна Пыркало. Дата следующего судебного заседания – 22 июня в 15:00.

Ранее 15 июня Балуху стало плохо в здании суда. Приехала скорая помощь, врачи сделали ему укол​, однако состояние здоровья украинского активиста не улучшилось.

Перед этим подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 15 июня допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.

Наталья Балух пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко.

По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста.

«Крым.Реалии»