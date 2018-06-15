Украинский омбудсмен Денисова надеется на успех переговоров по вопросу посещения Сенцова

Переговоры по вопросу посещения Сенцова и других украинских политузников в российских тюрьмах зашли в тупик. В тоже время у Денисовой появилась надежда, что ситуация начинает сдвигаться с мертвой точки после общения с ее российской коллегой Москальковой.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова продолжает настаивать на визите к Олегу Сенцову ближайшее время или предоставлении неопровержимых доказательств реального состояния здоровья украинского политзаключенного. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена 15 июня.

По словам уполномоченного, в последнем телефонном разговоре омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заверила, что прилагает все усилия, чтобы в ближайшее время состоялась встреча Денисовой с Сенцовым.

«Татьяна Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте и тогда она поделится этой информацией со мной», – комментирует Денисова.

Омбудсмен подчеркивает, что ведутся переговоры о том, чтобы Сенцова осмотрели независимые врачи.

Ранее переговоры по визитах омбудсмена Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным на территории Российской Федерации зашли в тупик. Об этом сама Денисова сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

По словам омбудсмена, ей в достаточно жесткой форме, практически без каких-либо объяснений сказали, что не допустят встречи с Олегом Сенцовым.

«Он российский гражданин и вы не имеете права встречаться с российским гражданином», – заявил Денисовой начальник управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе.

Он также отказался консультироваться с Москвой и категорически попросил украинскую делегацию покинуть территорию колонии.

На вопрос, как чувствует себя Сенцов, потому что поступает разноречивая информация. В том числе есть информация, что он в тяжелом состоянии, начальник управления исполнения наказания заявил, что не будет это комментировать.

Денисова отметила, что до сих пор находится возле колонии и пытается добиться визита к Сенцову, но пока безуспешно.

«Я так поняла, что наши переговоры с Москальковой (омбудсмен РФ -ред.) зашли в тупик. Потому что она настаивает на том, чтобы завтра мы начали с ней визит в Омске, а потом она поедет в Херсон к Вышинскому. А потом где-то там после 22 июня, что не факт, может быть дадут встретиться с Сенцовым», – говорит омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что это категорически не устраивает украинскую сторону.

Москалькова же заявила, что уполномоченный по правам человека Ямало-Ненцого округа РФ был у Сенцова 5 июня.

«Тогда Сенцову начали ставить поддерживающие капельницы. Нас уверяют, что чувствовал он себя прекрасно, был в хорошем настроении», – говорить Денисова.

Но она подчеркнула, что с того момента прошло уже 10 дней: «Сегодня 15 июня никто не дает никакой информации».

По словам Денисовой, по другому списку переговоры тоже зашли в тупик.

«Я так не готова сотрудничать с уполномоченной, которая не работает ни на паритетных основах, ни на синхронных, ни на том, чтобы мы все-таки двигались к обмену политзаключенными», – подчеркнула она.

Денисова говорит, что решения принимаются не Москальковой, а «на высшем уровне одним человеком».

«Я так думаю, что нам никто не разрешит визит (к Сенцову)», – предположила она.

Денисова отметила, что в таком случае делегация будет лететь в Москву, чтобы добиваться посещение Сенцова.

По ее словам, визит к журналисту Роману Сущенко и политзаключенному Николаю Карпюку 14 июня также не состоялся, – его перенесли на другие дни.

Денисова в пятницу прибыла в российскую колонию на Ямале, где находится незаконно осужденый Россией украинский режиссер Олег Сенцов. 14 июня на переговорах в России она настаивала на посещении украинца в ближайшее время и выступила против предложения осуществить к нему визит после 22 июня.

Также будет рассматриваться дальнейший график визитов к другим заключенным.

«В понедельник встречаемся с Татьяной Москалькова и будем составлять «дорожную карту» наших визитов», – говорит Денисова.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги (Тюменская область), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии, где содержится Сенцов, без объяснения причин категорически отказало Денисовой в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека