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Взгляд

Болельщиков из Украины в Москве не обнаружено. Цимбалюк о политике Кремля

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
15 июня 2018

Украинские болельщики отправившиеся на свой страх и риск в Россию на мундиаль в Россию – не самое главное. Намного важнее продолжающаяся агрессия России против Украины.

Разговор пойдет о украинских болельщиках решившихся посетить мундиаль несмотря на войну и угрозу их личной безопасности. Но основная тема разговора – это стабильность агрессивной политики России в отношении Украины. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Чемпионат мира закончится, а война останется. Думать надо об этом и неважно, кто и почему приехал в Россию смотреть футбол, оправдывая себя тем, что спорт якобы «вне политики». А политика России в отношении Украины – это не прекращающаяся агрессия.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: война, мундиаль, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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