Болельщиков из Украины в Москве не обнаружено. Цимбалюк о политике Кремля

Украинские болельщики отправившиеся на свой страх и риск в Россию на мундиаль в Россию – не самое главное. Намного важнее продолжающаяся агрессия России против Украины.

Разговор пойдет о украинских болельщиках решившихся посетить мундиаль несмотря на войну и угрозу их личной безопасности. Но основная тема разговора – это стабильность агрессивной политики России в отношении Украины. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Чемпионат мира закончится, а война останется. Думать надо об этом и неважно, кто и почему приехал в Россию смотреть футбол, оправдывая себя тем, что спорт якобы «вне политики». А политика России в отношении Украины – это не прекращающаяся агрессия.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»