СБУ задержала еще одного подозреваемого по делу об «убийстве» Бабченко

Заочно объявлено подозрение гражданину Украины Пивоварнику, который находится в России и причастен к организации покушения на журналиста Бабченко. СБУ представило доказательства причастности Пивоварника к организации покушения.

Служба безопасности задержала подозреваемого в организации несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, трансляцию которого осуществлял телеканал «Прямий».

По его словам, этот человек общался непосредственно с подозреваемым в организации несостоявшегося убийства Бабченко Борисом Германом и отвечал за деятельность группы троих специальных бойцов, которые должны были приехать в Украину из Ростова-на-Дону.

«В ходе операции гражданин «Т» был не только установлен, но и задержан», – сказал Тиводар. Он также отметил, что ему сообщено о подозрении и в причастности к подготовке терактов в Украине.

Также СБУ заочно сообщила о подозрении в пособничестве убийству Вячеславу Пивоварнику. На данный момент принимаются меры для установления его места пребывания.

По информации СБУ, Пивоварник находится за пределами Украины, а именно – на территории России. Он является гражданином Украины.

В ходе брифинга Тиводар продемонстрировал переписку Пивоварника с Германом о подготовке к организации терактов на территории Украины.

Напомним, информация о том, что Бабченко был застрелен в своем доме в Киеве, появилась вечером 29 мая. Как оказалось, убийство оказалось инсценировкой украинских спецслужб для защиты жизни журналиста, также правоохранителям удалось задержать предполагаемого организатора преступления – Бориса Германа. Он арестован на два месяца.

На суде Герман назвал человека, который, по его словам, стоит за покушением– Вячеслав Пивоварник, который «в приватном фонде Путина отвечает за Украину и теракты».

Исполнителем «убийства» назвал себя волонтер, участник боевых действий на Донбассе Алексей Цымбалюк.

Силовые ведомства утверждают, что следствие получило список 47 потенциальных жертв благодаря инсценировке убийства Бабченко.

«Прямий»