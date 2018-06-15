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Новости

Путин потратил на подготовку мудиаля более 10 миллиардов долларов

«Bloomberg»
15 июня 2018

На каждый город принимающий игры чемпионата было затрачено, как минимум по одному миллиарду долларов выделенных Кремлем. Основной задачей которое стоит перед мундиалем – показать «дружественное лицо» России.

Президент РФ Владимир Путин потратил шесть лет и более 11 миллиардов долларов на подготовку 11 российских городов к проведению чемпионата мира по футболу. Об этом пишет «Bloomberg».

«Кремль надеется показать более дружелюбное лицо и прорвать часть международной изоляции, от которой страдает страна с момента аннексии Крыма в 2014 году. От Екатеринбурга до Калининграда чемпионат охватит города, которые мало кто из иностранных гостей посещал раньше», – пишет издание.

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Однако, по словам экономистов, огромных и дорогостоящих усилий не хватит, чтобы придать большой импульс российской экономике.

В прошлом месяце агентство Moody’s Investors Service говорило, что любой рост будет ограниченным и недолговечным, сильно не дотягивая до реакции на зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, которые стоили рекордных 50 миллиардов долларов.

Экономисты говорят, что в этот раз лучшее, на что может надеяться Россия, – это скромный рост рубля.

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Среди команд, участвующих в чемпионате мира, Россия находится на последней, 70-й, строчке в мировом рейтинге ФИФА.

«Bloomberg»

Tags: Владимир Путин, мундиаль, Россия, Экономика

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