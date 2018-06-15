Свой пост в правительстве России сохранил куратор «гуманитарной помощи» ОРДЛО Козак

Как и помощник президента Сурков сохранил свой пост в президентской администрации, так и Козак сохранил свой пост в правительстве. Козак курирует «гуманитарные вопросы» ОРДЛО.
Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак и после перераспределения полномочий в правительстве остался куратором комиссии по оказанию гуманитарной поддержки так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом рассказали источники «РБК».
Созданная в конце 2014 года межведомственная комиссия по оказанию гуманитарной поддержки оккупированным пророссийскими боевиками территорий Донецкой и Луганской областей Украины продолжит свою работу и при новом кабинете.
«Все остается по-старому», – сказал один из источников.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 18 мая представил президенту кандидатов в новое правительство, после чего Владимир Путин подписал указ о новом составе кабинета.
В обновленном правительстве полномочия между вице-премьерами перераспределены – в частности, Козак стал куратором ТЭК, а его полномочия по «патронату» аннексированного Крыма и регионов РФ отошли вице-премьеру Виталию Мутко.
В аппарате Мутко от комментариев по поводу работы межведомственной комиссии по гуманитарной помощи отказались.
Пресс-секретарь Козака сказал, что тот вопросами Донбасса в правительстве не занимается.
«Межведомственная комиссия собирается не слишком часто, реже, чем раз в полгода, и нужна скорее «для прикрытия», – пояснил РБК источник, близкий к одному из федеральных министерств.
По его словам, глава комиссии Сергей Назаров и Козак регулярно проводят отдельные совещания, чтобы решить конкретные вопросы. Например, в прошлом сентябре якобы обсуждался отказ от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.
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Немецкое издание Bild называло межведомственную комиссию «теневым правительством» Донбасса и рассказывало, что ее курирует ФСБ.
Между тем, блок политических кураторов Донбасса в Кремле также не изменился.
Помощник президента РФ Владислав Сурков продолжит заниматься «урегулированием кризиса» на Донбассе, хотя он якобы мог покинуть эту деятельность.
Два близких к Кремлю источника «РБК» объяснили сохранение поста «куратора Украины» за Сурковым тем, что Путин пока решил не менять стратегию на донбасском направлении.
Главными аргументами в пользу Суркова один источник назвал отсутствие подходящих фигур на замену, а также риски передела власти и обострения ситуации на Донбассе после возможной смены куратора.
«Заморозка ситуации» в Донбассе по итогам минских соглашений выгодна Кремлю, отмечал источник.
«РБК»