Украинскому омбудсмену Денисовой не позволили встретиться с политузником Сенцовым

Администрация колонии категорически отказывается допустить Динисову к Сенцову. В тоже время к требованиям немедленного освобождения политузника присоединился известный американский писатель Стивен Кинг.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что пока ей отказали во встрече с украинским политическим заключенным Олегом Сенцовым. Об этом она рассказывает в видеосюжете, выложенном на его Facebook-странице в четверг.

«Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания Ямало-Ненецком автономном округе, именно он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встретиться с Олегом Сенцовым», – говорит Денисова.

Опубліковано Людмилою Денісовою 15 червня 2018 р.

По словам омбудсмена, при этом ей ничего мне не сообщили, почему во встрече отказано.

На просьбу Денисовой сообщить, каково состояние Олега Сенцова, она также получила отрицательный ответ и более того начальник управления попросил украинскую делегацию покинуть территорию колонии.

Омбудсмен говорит, что связалась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой и сейчас у ворот колонии ждет разрешения на визит.

Москалькова в свою очередь заявила, что Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, где содержится осужденный Сенцов, в нарушение достигнутых договоренностей. Об этом она сказала на координационном совете омбудсменов УрФО в Екатеринбурге в пятницу, сообщает российский «Интерфакс».

«Согласно договоренности президентов, два уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, которые находятся под стражей: я в Украине, она – здесь. В нарушении нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов», – сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, Денисова звонила ей с требованием пустить ее к Сенцову.

«Я сейчас запросила у ФСИН письменное подтверждение, в каком он состоянии», – добавила Москалькова.

Денисова в пятницу прибыла в российскую колонию на Ямале, где находится незаконно осужденный Россией украинский режиссер Олег Сенцов. 14 июня на переговорах в России она настаивала на посещении украинца в ближайшее время и выступила против предложения осуществить к нему визит после 22 июня.

Стало известно, что американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии. Об этом он сообщил в своем Twitter 15 июня.

«Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и ПЕН-центру с призывами к освобождению этого украинского режиссера, несправедливо заключенного в России. Время идет, и он может умереть за свои взгляды», – написал он.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5 — Stephen King (@StephenKing) June 14, 2018

Сенцов голодает 33 день в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как «Белый медведь».

Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

«Украинско-Российское обозрение»