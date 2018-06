Украинскому омбудсмену Денисовой не позволили встретиться с политузником Сенцовым

Администрация колонии категорически отказывается допустить Динисову к Сенцову. В тоже время к требованиям немедленного освобождения политузника присоединился известный американский писатель Стивен Кинг.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что пока ей отказали во встрече с украинским политическим заключенным Олегом Сенцовым. Об этом она рассказывает в видеосюжете, выложенном на его Facebook-странице в четверг.

«Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания Ямало-Ненецком автономном округе, именно он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встретиться с Олегом Сенцовым», – говорит Денисова.

По словам омбудсмена, при этом ей ничего мне не сообщили, почему во встрече отказано.

На просьбу Денисовой сообщить, каково состояние Олега Сенцова, она также получила отрицательный ответ и более того начальник управления попросил украинскую делегацию покинуть территорию колонии.

Омбудсмен говорит, что связалась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой и сейчас у ворот колонии ждет разрешения на визит.

Москалькова в свою очередь заявила, что Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, где содержится осужденный Сенцов, в нарушение достигнутых договоренностей. Об этом она сказала на координационном совете омбудсменов УрФО в Екатеринбурге в пятницу, сообщает российский «Интерфакс».

«Согласно договоренности президентов, два уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, которые находятся под стражей: я в Украине, она – здесь. В нарушении нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов», – сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, Денисова звонила ей с требованием пустить ее к Сенцову.

«Я сейчас запросила у ФСИН письменное подтверждение, в каком он состоянии», – добавила Москалькова.

Денисова в пятницу прибыла в российскую колонию на Ямале, где находится незаконно осужденный Россией украинский режиссер Олег Сенцов. 14 июня на переговорах в России она настаивала на посещении украинца в ближайшее время и выступила против предложения осуществить к нему визит после 22 июня.

Стало известно, что американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова, который голодает в колонии. Об этом он сообщил в своем Twitter 15 июня.

«Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и ПЕН-центру с призывами к освобождению этого украинского режиссера, несправедливо заключенного в России. Время идет, и он может умереть за свои взгляды», – написал он.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5

— Stephen King (@StephenKing) June 14, 2018