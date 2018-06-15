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Новости

В России выяснили истинные схемы финансирования политических партий

«РБК»
15 июня 2018

Официальные российские политические партии формируют свои финансовые фонды за счет федерального бюджета. При этом отмечаются, что партии прошедшие по результатам выборов в Госдуму свои бюджеты формируют, как минимум на три четверти за счет государственных средств.

Центризбирком 4 июня опубликовал финансовые отчеты партий за 2017 год. Проведенный «РБК» анализ партийных отчетов начиная с 2005 года (старые отчеты ЦИК недоступны) показал, что парламентские партии в 2017 году впервые оказались зависимы от бюджета не менее чем на 75%.

1) Партия ЛДПР в прошлом году зависела от государства на 87% (в предвыборном 2011 году ЛДПР жила почти на одни только пожертвования – 83% всех доходов партии).

Бюджетные средства в доходах партий.

2) У «Единой России» бюджет по итогам 2017 год составляет 80% (5,4 млрд рублей) от всех доходов партии состоял из средств федерального бюджета (в 2016 году более половины годового дохода партии составили пожертвования компаний и граждан).

3) КПРФ в 2017 году зависела от бюджетных выплат на 80% (1 млрд рублей).

Все источники финансирования партий.

4) «Справедливая Россия» – на 75% (0,5 млрд рублей).

Согласно законодательству ежегодное госфинансирование получают партии, набравшие более 3% голосов избирателей на предыдущих выборах в Госдуму (для прохождения в нижнюю палату необходимо преодолеть барьер в 5%). До 2006 года финансирование партий составляло от 1 до 3,6 рублей за голос, с января 2006 года – 5 рублей, с 2009 года – 20, с 2012 – 50, 2015 – 110, с 2016 года – до 152 рублей за голос.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов связал падение спонсорских взносов партиям и рост их зависимости от госбюджета со спадом интереса бизнеса к политическим силам. Все значимые решения принимает исполнительная власть, поэтому «спонсоры в последнее время в основном платят за попадание в списки и получение депутатских мандатов», пояснил он. «Это делают представители среднего бизнеса, и взносы оказываются небольшими», – отметил Миронов. По его мнению, зависимость от госбюджета делает оппозиционные партии более сговорчивыми.

«РБК»

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