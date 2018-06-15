В России выяснили истинные схемы финансирования политических партий

Официальные российские политические партии формируют свои финансовые фонды за счет федерального бюджета. При этом отмечаются, что партии прошедшие по результатам выборов в Госдуму свои бюджеты формируют, как минимум на три четверти за счет государственных средств.

Центризбирком 4 июня опубликовал финансовые отчеты партий за 2017 год. Проведенный «РБК» анализ партийных отчетов начиная с 2005 года (старые отчеты ЦИК недоступны) показал, что парламентские партии в 2017 году впервые оказались зависимы от бюджета не менее чем на 75%.

1) Партия ЛДПР в прошлом году зависела от государства на 87% (в предвыборном 2011 году ЛДПР жила почти на одни только пожертвования – 83% всех доходов партии).

2) У «Единой России» бюджет по итогам 2017 год составляет 80% (5,4 млрд рублей) от всех доходов партии состоял из средств федерального бюджета (в 2016 году более половины годового дохода партии составили пожертвования компаний и граждан).

3) КПРФ в 2017 году зависела от бюджетных выплат на 80% (1 млрд рублей).

4) «Справедливая Россия» – на 75% (0,5 млрд рублей).

Согласно законодательству ежегодное госфинансирование получают партии, набравшие более 3% голосов избирателей на предыдущих выборах в Госдуму (для прохождения в нижнюю палату необходимо преодолеть барьер в 5%). До 2006 года финансирование партий составляло от 1 до 3,6 рублей за голос, с января 2006 года – 5 рублей, с 2009 года – 20, с 2012 – 50, 2015 – 110, с 2016 года – до 152 рублей за голос.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов связал падение спонсорских взносов партиям и рост их зависимости от госбюджета со спадом интереса бизнеса к политическим силам. Все значимые решения принимает исполнительная власть, поэтому «спонсоры в последнее время в основном платят за попадание в списки и получение депутатских мандатов», пояснил он. «Это делают представители среднего бизнеса, и взносы оказываются небольшими», – отметил Миронов. По его мнению, зависимость от госбюджета делает оппозиционные партии более сговорчивыми.

«РБК»