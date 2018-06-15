МИД Украины дал комментарий насчет заявления Трампа о «российском» Крыме

МИД Украины принял решение не реагировать на явно провокационное высказывание президента США Трампа. В украинском внешнеполитическом ведомстве отнесли эту информацию к разряду сплетен.

В Министерстве иностранных дел заявили, что Украина не будет реагировать на заявление президента США Дональда Трампа о «российском Крыме». Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает «112 Украина».

По ее словам, Украина на сплетни не реагирует.

«Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них», – сказала Беца.

Ранее появилось сообщение «BuzzFeed News», что президент США Дональд Трамп заявил лидерам «Большой семерки», что Крым является российским, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски. Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, как сообщили два источника в дипломатических кругах.

Издание напоминает, что Россия была исключена из «Большой восьмерки» после незаконной аннексии Крыма, которую президент РФ Владимир Путин обосновывал необходимостью защищать российских граждан и русскоязычных.

Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что «Украина – одна из самых коррумпированных государств мира», отмечает источник.

Издание отмечает: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, или же они сигнализируют радикальной отход от сегодняшней внешней политики США.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что четверть разговоров на саммите «Большой семерки» в Квебеке была посвящена России.

Напомним, президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит G7 поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Дональд Трамп также обвинил администрацию Барака Обамы в том, что это она позволила России аннексировать Крым.

«112 Украина»