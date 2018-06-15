Битва за Telegram. Фарс продолжается

Telegram опять проиграл. Накануне Мосгорсуд подтвердил законность решения нижестоящей инстанции о его блокировке. Фарс продолжается, он не может быть остановлен – «The Show Must Go On!»

Юристы Павла Дурова намерены продолжать тяжбу с Роскомнадзором в Верховном суде и ЕСПЧ. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что ситуация вокруг мессенджера близка к тупиковой.

Противостояние Роскомнадзора и Telegram перешло в статус вялой позиционной войны. Официально мессенджер блокируют, но он все равно работает, хотя и с перебоями. Результат пока ничейный. Участники поочередно пытаются атаковать, особых результатов не добиваются, но формально каждый может считать себя победителем.

Попытка юристов Telegram оспорить его блокировку в российском суде прогнозируемо завершилась безрезультатно. Но это опять же не значит, что в отношениях надзорного органа и Павла Дурова что-нибудь изменится. Все будет по-прежнему – один блокирует, другой сопротивляется. Вопрос: как долго все это может продолжаться? Какой может быть дальнейший сценарий?

На сегодня заметно, что конфликт перешел в политическую плоскость. Похоже, что российской власти не очень нравится вся эта история – страдает имидж страны, которую обвиняют в притеснении собственного высокотехнологичного проекта. Его можно было бы записать в графу достижений в условиях цифровизации, а создателя щедро наградить и приблизить, но пока это невозможно. Павел Дуров упрямится и отказывается сотрудничать по-хорошему. Хотя очень похоже, что ему дали шанс.

Скорее всего, вопрос про Telegram не зря был задан Владимиру Путину во время «Прямой линии». Президент дал понять, что ничего не имеет против этого конкретного мессенджера, но что должен делать глава государства, когда речь идет о безопасности страны, сами посудите.

Похоже, что Дурову таким образом послали сигнал – прекрати капризничать, мы зла не держим, давай поговорим, обсудим и, может быть, найдем общее решение.

Понятно, что власть не может проиграть даже самому технологичному и инновационному проекту современности, и при желании готова пойти на еще более жесткие меры – правда, пока не совсем понятно, какие. Не проверять же действительно у всех смартфоны.

Однако что-то подсказывает: вряд ли Дуров пойдет на компромисс. Он – международный предприниматель, его вполне устраивает имидж принципиального бескомпромиссного борца с режимом за личные данные своих клиентов. Это хорошая характеристика для западной общественности. Он гарантирует себе признание и железную защиту от санкций. С точки зрения глобального бизнеса, быть гонимым на родине намного выгоднее, чем наоборот. А для родной аудитории Telegram так или иначе работает.

Таким образом, вопрос оказывается гораздо шире, чем какие-то ключи безопасности. Здесь речь о бизнес-климате в целом и позиционировании государства. Логично представить, что гонимым должно быть невыгодно. Тогда и Дуров станет более договороспособным. Так что нужны перемены в целом. Все постоянно сводится к одному и тому же – к этим злосчастным переменам. Понятно, что готового решения здесь нет. Так что вывод ясен: спектакль с Telegram надолго.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»