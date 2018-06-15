Мундиаль в России, как предтече Третьей мировой войны

Россиян в ходе мундиаля подстерегает множество опасностей. И хотя для их предотвращения принимаются все меры, на душе все равно тревожно. Впрочем у мундиаля слишком много символов и смыслов, а многие из них имеют черты трагических предзнаменований.

ЧМ-2018, который начался 14 июня 2018 года в 18 часов на стадионе в московских Лужниках матчем Россия-Саудовская Аравия невероятно перегружен символами и смыслами. Об этом пишет Сергей Ильченко на страницах «Деловой Столицы».

Чемпионат стартует 14 июня, в четвертую годовщину уничтожения «террористами ЛНР», а попросту говоря, российскими оккупантами, украинского ИЛ-76 на подходе к Луганскому аэропорту, и окончится 15 июля, ровно между двумя датами: 14 июля 2014 г. на Луганщине ракетой, запущенной с территории России, был сбит украинский АН-26, а 17 июля 2014 г. российский БУК сбил в Донецкой области малайзийский Boeing 777 рейса MH17 Амстердам – Куала-Лумпур.

У России есть хорошие шансы достаточно быстро превратиться из страны-участника в просто принимающую сторону. Анекдот про апостола Петра, интересующегося у покойного российского футболиста, как тому удалось попасть в ворота Рая, актуален сегодня в России как никогда.

Поскольку причастность России к военным преступлениям в Сирии и Украине не стала причиной для бойкота ЧМ-2018, в шоу в Лужниках примет участие британский певец Робби Уильямс в компании оперной певицы Аиды Гарифуллиной.

Не обойдены вниманием и зарубежные гости, приехавшие заранее в одиннадцать российских городов, где пройдут матчи ЧМ-2018. Счет случаям их избиения и ограбления идет уже на десятки. Из-за слабого знания русского языка и полного незнания российскими аборигенами каких-либо других языков, гости слабо отличают полицейских от преступников, переодетых в полицейскую форму. Но клеветнические утверждения о том, что полицейские и преступники в большинстве случаев – одни и те же лица, категорически опровергаются российскими СМИ, разъясняющими, что полицейскую форму, а также документы в России можно купить в любом военторге; наряду с военной формой, оружием и техникой, включая упомянутый «Бук».

Жаль, конечно, что пострадавшие болельщики не знали этого заранее. Купи они полицейскую форму по приезде в Россию – и у них появилась бы возможность самим грабить менее расторопных местных жителей. Впрочем, ЧМ только начинается, и все еще можно поправить. Кроме того, нужно брать поправку и на красивые местные обычаи. Если пророссийские ополченцы обворовывали трупы пассажиров сбитого «Боинга», то как россияне могут вести себя иначе? Чем они хуже луганских адептов «Русского мира» и почему должны, как последние лохи, упускать свой шанс?

Зарубежным гостям, намеренным посетить Санкт-Петербург нужно также обратить внимание на местных бакланов, чьи действия по отношению к ЧМ носили явно недружественный характер.

Исходя из других запомнившихся случаев, всем без исключения гостям ЧМ следует избегать столкновения с мужчинами небольшого роста (портреты наиболее известных российских мужчин небольшого роста легко найти в Сети) и, как уже было сказано, стараться не приближаться к людям в полицейской форме, поскольку едва ли они являются полицейскими. Скорее всего, это бандиты, обновившие свой гардероб в близлежащем военторге и выгуливающие обновки. А эксперты по безопасности из США и Британии советуют иностранцам, едущим в Россию, не брать с собой электронные устройства с важной информацией, поскольку их могут взломать хакеры.

На ЧМ поехало около 5 тыс. болельщиков из Украины, не смутившихся событиями в Крыму и на Донбассе, а также растущим числом украинских заключенных в российских тюрьмах. Хотя каждый из них убежден, что лично его война России против Украины не коснется, можно ожидать массовой посадки украинских шпионов и террористов. Вопрос только в количестве – но, надо полагать, что ФСБ, со свойственным ему размахом, не ограничится одним-двумя арестами.

Но, не считая этих мелочей, пребывание на ЧМ для иностранных гостей в целом вполне безопасно. Есть и радостная новость: ростовские казаки, которые также привлечены к охране ЧМ, пообещали, по возможности, не бить иностранцев и геев во время его проведения. Хотя, конечно, надо понимать, что сдержать себя они могут не всегда.

А вот россиян в ходе ЧМ подстерегает множество опасностей. И хотя для их предотвращения принимаются все меры – так, в Екатеринбурге на время ЧМ в целях безопасности отключили газ, ситуация все равно выглядит тревожно. К примеру, российская Госдума очень озабочена тем, какое влияние на здоровье и нравственность россиян окажет большое число иностранцев, проникших в Россию, и не ждет от этого ничего хорошего. Первый зампредседателя комитета по обороне Александр Шерин в интервью радио «Говорит Москва», уже предупредил, что иностранцы могут преднамеренно распространять опасные вирусы и инфекции, а также наркотические вещества.

«Мы же не можем прогонять миллионы туристов через хлорированные душевые кабины, – посетовал Шерин. – Они же в Россию приезжают, не в концлагерь немецкий».

Действительно, с санитарией в России, по сравнению даже с немецким концлагерем, дела уже традиционно обстоят не слишком хорошо – в том же Екатеринбурге вместе с газом исчезла и горячая вода.

«Подарки принимать: жвачки, сигареты; вот это вот наше русское трёхкратное целование-обнимание, на брудершафт с одного стакана, одну сигарету, трубка мира… Вот от этого я бы предостерег», – резюмировал Шергин.

В свою очередь, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать с иностранцами в интимные контакты, поскольку могут случиться дети. «Хорошо, если еще одной расы, – рассуждает Плетнева, – а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и все, и они остаются тут с мамой».

Несмотря на происки врагов России, отговоривших целый ряд лидеров зарубежных государств от присутствия на чемпионате, самые значимые страны все-таки будут на нем представлены. Назло слухам о международной изоляции Москву посетят – и встретятся с Путиным, демократически избранные и всенародно любимые короли, президенты и лидеры парламентов Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, КНДР, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Лучшего международного представительства, ярко характеризующего значимость России в мире, вероятно, и желать нельзя. Кроме того, по данным The New York Times ФИФА рассчитывает заработать на ЧМ-2018 $6,1 млрд.

На фоне таких блестящих перспектив Москве, по сути, уже и не нужна победа на чемпионате – даже если допустить, что эта победа будет ей предложена, как было предложено возвращение в формат G-8, озвученное Дональдом Трампом последнем саммите G-7. Как сообщает сайт RuBaltic предложение Трампа вызвало в России «чувство пренебрежения и сарказм», поскольку «ни для российской власти, ни для российского общества членство в G7 больше ценности не представляет». Вероятно, аналогичные комментарии мы услышим и после проигрыша российской сборной.

И, наконец, что будет после ЧМ-2018? Есть основания полагать, что это мероприятие получит занятное продолжение.

Во-первых, Россия уже заявила, что Украина накапливает войска на ее границах. Во-вторых, продолжаются военные действия в Сирии. В-третьих, в Черное море вошла американская военно-морская группировка, на что Путин потребовал ее вывода, пригрозив жесткими мерами. В-четвертых, к украинской границе подтянуты четыре бригады «Искандеров» с тактическим ядерным оружием. Наконец, в-пятых, скандально известный священник и сторонник войны России против Запада Всеволод Чаплин в начале июня публично заявил, что в отношении «Киева и всей нынешней левобережной Украины» уже в ближайшие дни должны быть применены «те же принципы защиты сограждан и соотечественников, что были применены в Крыму», и что в отличие от американцев россияне не боятся разрушения крупных городов. «Чего бояться людям, живущим вечностью? Москвичам и питерцам рекомендую за ближайшие два-три дня исповедоваться и причаститься. А глубинная Россия без миллионников с их кислотной пеной, только лучше жить будет»,– заявил Чаплин. Суммируя сказанное, можно предположить, что занятный ЧМ-2018 имеет хороший шанс плавно перейдет в не менее занятную Третью мировую войну – этот прогноз, во всяком случае, выдали китайские эксперты.

Возможно, что таким способом, Россия попытается взять реванш в Украине и Сирии за свои футбольные поражения. Какова будет при этом судьба зарубежных гостей чемпионата – можно только гадать, но, несомненно, им в любом случае предстоять удивительные приключения. Ну а в Кремле, вероятно, рассчитывают, что футбольные поражения плавно перетекут в военные победы – в конце концов, гопнику часто удается запугать свои жертвы действуя с решительной наглостью, даже при явном перевесе сил не в его пользу.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»