В Киеве полиция не позволила пьяному российскому консулу сесть за руль машины

Сотрудник консульского отдела посольства России в Украине Заворин после проведенного в ресторане вечера и употребления алкогольных напитков пытался уехать на своем автомобиле с дипломатическими номерами. Украинская журналистка Лунькова ставшая свидетелем этого инцидента вызвала полицию.

В Киеве сотрудники полиции помешали руководителю консульского отдела посольства России в Украине Ивану Заворину сесть за руль после употребления алкоголя. Об этом журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова написала в Facebook.

Российский консул Иван Заворин был замечен за употреблением алкоголя в грузинском ресторане Чачапури. По словам Луньковой, после этого он сел за руль автомобиля с дипломатическими номерами.

Реагируя на ситуацию, журналистка, которая также ужинала в том ресторане, вызвала полицию. Прибывшие на место патрульные предложили россиянину пройти тест на алкоголь, но он отказался. Полиция не позволила ему сесть за руль.

Пьяный русский консул за рулем. Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице…. Опубліковано Alyona Lun'kova 14 червня 2018 р.

Напомним, в апреле этого года в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием автомобиля дипломатического представительства РФ.

По данным свидетелей, пассажир Volkswagen скрылся с места происшествия, а водитель имел признаки опьянения, тест на алкоголь проходить отказался.

«Украинско-Российское обозрение»