Современные технологии выдали присутствие российских войск в ОРДЛО

Ущемленный нерв российской армии: получены очередные доказательства незаконного присутствия регулярных войск РФ в ОРДЛО. На сей раз тезис-мем «ихтамнет» уже не сработает.

Главное правило кремлевских лгунов – все отрицать. Напомним главный нарратив Москвы из которого, собственно, и родился мэм «ихтамнет»: «все нам приписывают агрессию против Украины, а нас там нет, и никто еще толком не представил реальных доказательств обратного, одни домыслы и предположения». Об этом пишет редакция секция «Браво» на страницах сайта группы «Информационное Сопротивление».

Но в век информационных технологий все тайное становится явным. Группа «Информационное Сопротивление» уже неоднократно тыкала агрессора носом в несомненные доказательства участия именно кадровых военнослужащих ВС РФ в агрессии против Украины.

На сей раз мы прищемили «нерв» российской армии. А именно – вскрыли места базирования подразделений войск связи ВС РФ на оккупированных россиянами территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей. Речь идет о новейших станциях шифрованной связи, которые находятся на вооружении исключительно российских военных.

На карте нанесены места дислокации терминалов мобильных комплексов защищенной видео-конференц связи (МК ЗВКЗ), а в таблицах указаны точные координаты расположения станций.

По состоянию на апрель 2018 года в сети спутниковой связи ВС РФ работали не менее 18 мобильных станций. Пять из них базировались на территории Украины, которая захвачена РФ – четыре в ОРДЛО (н.п. Новоазовск и Ясиноватая Донецкой области, н.п. Круглик и Каменка Луганской области) и одна в АР Крым (г.Севастополь).

По состоянию на начало июня количество мобильных станций в сети спутниковой связи ВС РФ сократилось до 10, три из них находились на оккупированных РФ территориях Украины – в н.п.Новоазовск и Васильевка Донецкой области, н.п. Хрустальный Луганской области.

Отметим, что наиболее интенсивно спутниковая связь используется для организации связи подразделений за пределами пунктов постоянной дислокации. Как в нашем случае – в месте выполнения боевых задач на территории Украины и Сирии. Связь при помощи МК ЗВКС организовывается в звене управления ВС РФ не ниже бригадного уровня.

В российской армии спутниковая связь с подразделениями, в том числе и выполняющими задачи за пределами РФ, обеспечивается 14-м Главным центром связи ГШ ВС РФ (г.Москва). Находящиеся на его вооружении мобильные терминалы спутниковой связи имеют однотипное оборудование (тип «Аурига») и функционируют через общий пул частот: 1 hub-станция и 16 абонентских каналов российского спутника-ретранслятора «Yamal-402» (55Е).

И тут очень интересная деталь. МК ЗВКЗ не сможет эксплуатировать не то что тракторист или горнорабочий очистного забоя, а даже маркшейдер. Это продукт российской оборонки, который невозможно найти в шахтах Донбасса, поскольку поставлен на вооружение исключительно российской армии. Здесь и специальное программное обеспечение, и системы криптозащиты. То есть эксплуатироваться терминал спутниковой связи может исключительно специально подготовленными военнослужащими ВС РФ с соответствующим уровнем допуска к работе с шифровальным оборудованием. И как понимаете, передача такой аппаратуры алкашне из «ЛДНР» даже теоретически невозможна по требованиям секретности…

Так что, в очередной раз «ихтамнет» – не в случае с российскими оккупантами.

Да, и Geomon им в помощь…

Секция «Браво», «Информационное Сопротивление»