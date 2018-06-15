Западу придется поставить на Порошенко. Иначе – «правый реванш»

В России разгоняется новая антиукраинская информационная волна. В данном случае речь идет о действиях некоторых радикальных группировок, которые по мнению международных правозащитных организаций при полном попустительстве властей Украины способствуют эскалации насилия и дискриминации.

Сегодня мы стали свидетелями, как четыре международные организации (заявившие об угрозе правых в Украине) поработали на избирательный штаб Петра Порошенка в качестве агитаторов, пишет редакция «Анатомии выборов» на своей странице в Facebook.

«Дорогие западные партнеры, вы боитесь радикалов в Украине? Вы боитесь агрессивного изоляционистского национализма (по Штайнмаеру)? Вы не хотите, чтобы Украина стала второй Италией, где к власти пришли настоящие правые маргиналы?

Тогда вам надо поддержать мой центризм. Только я могу держать под контролем и отдельных дикорастущих маргиналов. И их покровителей в МВД. Искренне ваш – Петр Порошенко».

Сегодня мы стали свидетелями, как четыре международные организации (заявившие об угрозе правых в Украине) поработали на… Опубліковано Анатомия выборов 14 червня 2018 р.

Речь идет об опубликованном российским изданием «КоммерсантЪ», совместном заявлении четырех международных правозащитных организаций «Amnesty International», «Frontline Defenders», «Human Rights Watch» и «Freedom House» адресованного Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову. Заявление содержит призыв к властям Украины «отреагировать на рост насилия со стороны групп, продвигающих ненависть и дискриминацию»

В тексте этого совместном заявлении международных правозащитников основной упор сделан на описание действий некоторых радикально настроенных группировок организующих нападения на различные акции правозащитного характера, в том числе проводимыми и международных правозащитных организаций. Серьезную обеспокоенность у международных правозащитных организаций вызвало «привлечение таких группировок к правоохранительной деятельности в некоторых регионах Украины»

В действиях этих групп правозащитники из «Amnesty International», «Frontline Defenders», «Human Rights Watch» и «Freedom House» усматривают угрозу «роста в обществе ненависти и дискриминации» и сетуют на «бездействие правоохранительных органов». Издание «КоммерсантЪ» опубликовало также комментарии к совместному заявлению от самих правозащитников и от неназванных представителей властей Украины.

«Совместное заявление

Дублин, Нью-Йорк, Киев, Лондон

Уважаемые министр Аваков и господин Луценко,

Мы пишем от имени Amnesty International, Frontline Defenders, Human Rights Watch и Freedom House и просим украинские власти немедленно принять меры для решительного осуждения и эффективной реакции на нападения и угрозы со стороны радикальных групп, которые способствуют ненависти и дискриминации. Хотя украинские власти реагировали на несколько случаев подобных нападений, им до сих пор не удалось отреагировать на большинство инцидентов за последние несколько месяцев, которые создают атмосферу практически полной безнаказанности, что не может не поощрять эти группы к дальнейшему совершению нападений. Неудивительно, что число насильственных нападений и угроз со стороны таких групп растет, так как ненадлежащая реакция со стороны властей посылает им сигнал о том, что такие действия допустимы. Мы настоятельно просим вас принять эффективные меры для предотвращения и прекращения действий, которые способствуют ненависти и дискриминации, и привлечь виновных к ответственности.

Прикрываясь патриотизмом и тем, что они описывают как «традиционные ценности», члены этих групп громко выражают свое презрение и декларируют намерение причинить вред активистам, борющимся за права женщин, этническим меньшинствам, представителям ЛГБТИ, и другим людям, которые придерживаются иных взглядов. Эти действия ограничивают возможность мирного соблюдения прав человека, и еще больше сокращают пространство гражданского общества для тех групп, которые, по их мнению, не имеют права на представительство или участие в общественной жизни.

Насильственные нападения групп, продвигающих ненависть и дискриминацию

В последние месяцы наши четыре организации отметили значительный рост нападений, угроз и запугивания в отношении активисток, борющихся за права лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсекс-людей (ЛГБТИ), а также за права женщин, и других правозащитников и журналистов. В большинстве случаев лица, ответственные за эти атаки, остаются безнаказанными и не преследуются по закону. Национальная полиция Украины, в частности, систематически не принимала надлежащие меры в ответ на соответствующие угрозы и нападения. По меньшей мере в двух инцидентах, описанных ниже, сотрудники национальной полиции, присутствовавшие при угрозах или нападении на активистов, не стали вмешиваться и не проявили намерения разобраться с этими преступлениями.

С начала 2018 года члены радикальных групп «С14», «Правый сектор», «Традиции и порядок», «Карпатська Січ» и другие организовали по меньшей мере два десятка насильственных нападений, угроз или случаев запугивания в Киеве, Виннице, Ужгороде, Львове, Черновцах, Ивано-Франковске и других украинских городах. Правоохранительные органы редко начинали расследования угроз и нападений, совершенных этими группами. В тех случаях, когда расследования были начаты, нет никаких данных о том, что были проведены эффективные оперативно-розыскные мероприятия и были установлены личности виновных, несмотря на то, что в некоторых случаях нападающие публично заявили в соцсетях о своей ответственности за атаки.

8 марта, в Международный женский день, члены радикальных группировок напали на участников Женского марша в Киеве, применяя к ним физическую силу и используя перцовый газ. Сотрудники полиции, находившиеся на месте, просто наблюдали за этим нападением и не предприняли никаких шагов для того, чтобы остановить или задержать нападавших. Полиция завела дело об административном нарушении в отношении одной из участниц марша, которая подверглась нападению, однако, насколько нам известно, не возбудила ни одного дела в отношении нападавших. Кроме того, в тот же день активисты движения за права женщин были жестоко атакованы во Львове и Ужгороде во время мирных собраний.

20 апреля около пяти членов С14, радикальной группировки, которая пропагандирует ненависть и дискриминацию, действуя как муниципальные патрульные Голосеевского района, напали на поселение цыган в Киеве. На получившем широкое распространение видео заметно, как нападающие в масках подожгли их палатки, а затем преследовали женщин и маленьких детей, используя камни и перечный газ. Было возбуждено два уголовных дела, но нам не известно о каких-либо результатах.

Примерно 30 членов других группировок, которые используют насилие и поддерживают ненависть, 10 мая сорвали в Киеве мероприятие, организованное Amnesty International. На нем планировалось обсудить нарушение прав человека в отношении ЛГБТ в России и в Украине. Нападающие заблокировали вход в место проведения мероприятия, выкрикивали угрозы убить организаторов и участников. Полицейские из Печерского районного отделения, находившиеся на месте, отказались вмешаться и делали гомофобные заявления в адрес сотрудников Amnesty International. Только после того как организаторы воспользовались горячей линией полиции и на место прибыли сотрудники киевской городской патрульной полиции, участники были эвакуированы. Но мероприятие в тот день пришлось отменить. Amnesty International направила жалобы в полицию на неготовность полицейских защитить участников и организаторов мероприятия от преследования и запугивания. На момент написания этого письма у нас нет информации о том, было ли начато расследование.

19 мая примерно 50 членов других группировок – включая и тех, кто, как говорят свидетели, приняли участие в насилии 8 мая и 10 мая в Киеве, – сорвали Фестиваль равенства в Черновцах. Несмотря на многочисленные предварительные встречи и заверения со стороны местной полиции, она не смогла эффективно защитить мероприятие и позволила легко идентифицируемым участникам таких группировок войти в помещение, где проводилось мероприятие, поставив тем самым под угрозу безопасность и здоровье участников. Затем полиция вывела участников и организаторов мероприятия на улицу под предлогом сообщения о заложенной бомбе. На улице нападающие атаковали участников и организаторов, кидаясь в них тяжелыми предметами, в том числе молотками. К моменту написания письма у нас нет информации о том, было ли начато расследование этого инцидента.

Мы глубоко обеспокоены бездействием украинских властей в том, что касается ответа на эти нападения и преследования. Почти полная безнаказанность, которой пользуются члены группировок, пропагандирующих ненависть, насилие и дискриминацию, создает впечатление, что эти нападения допускаются украинскими властями.

«Полицейская» деятельность групп, продвигающих ненависть и дискриминацию

Мы также озабочены сообщениями СМИ о том, что некоторые муниципалитеты нанимают участников групп, продвигающих ненависть и дискриминацию, для осуществления «полицейских функций»: патрулирование улиц или сопровождение мирных демонстраций или пикетов. Украинское и международное законодательство допускает помощь граждан правоохранительным органам, однако такие волонтеры не должны иметь больше прав, чем остальное население страны. У них ни при каких обстоятельствах нет полномочий использовать силу, они также не могут ограничивать действия граждан, заниматься задержаниями и конфискацией (исключая, например, флаги или баннеры, используемые на митингах).

Если таким волонтерам предоставляется официальный статус, и им позволяется применять силу или задерживать граждан – что обычно является полномочиями специально обученных силовых ведомств,– то такие волонтеры должны регулироваться такими же законодательными положениями, что и представители правоохранительных органов. Они должны проходить соответствующее обучение и соблюдать те же стандарты, они также должны быть четко обозначены в случае превышения полномочий.

Мы призываем МВД, Национальную полицию, генпрокуратуру Украины, политических лидеров страны соблюдать свои обязательства и гарантировать гражданам права на свободу мирных собраний и свободу выражения своего мнения, а также обеспечить безопасность всем жителям Украины. Зачинщики нападений должны нести ответственность по результатам независимых и беспристрастных расследований. Украинская полиция должна иметь четкие инструкции о том, как эффективно препятствовать действиям организаций, продвигающих идеи ненависти и дискриминирующих любые этнические группы, представителей ЛГБТ и других.

Мы призываем вас оперативно реагировать на подобные проявления насилия посредством общественного осуждения, а также проведением оперативного, тщательного, многостороннего и независимого расследования. Это должно стать важным первым шагом по предотвращению подобного в будущем.

Мы также призываем украинские правоохранительные органы к принятию эффективных шагов по отношению к незаконным актам членов групп, которые пропагандируют ненависть и дискриминацию, расследовать любые жалобы на их действия и добиться ответственности. Мы также настоятельно призываем украинские правоохранительные органы принять незамедлительные меры по борьбе с дискриминацией и нетерпимостью в своих рядах и их предотвращению путем принятия надлежащих мер в отношении сотрудников, которые используют дискриминационные или унизительные формулировки в адрес людей, которых они должны защищать.

Украинским лидерам и сотрудникам правоохранительных органов следует разработать эффективный комплекс мер, который выходит за рамки простого реагирования на преступления и включает регулярный мониторинг и взаимодействие для выявления и решения таких проблем, прежде чем они перерастут в дальнейшие нарушения прав человека».

В комментариях к заявлению международных правозащитных организаций «КоммерсантЪ» отмечается существование отдельных проблем. Правозащитные организации усматривают тенденцию к резкому насилия, обвиняя в попустительстве Украинские власти.

«Мы с тревогой наблюдаем тенденцию к резкому увеличению числа такого рода инцидентов. Очевидно, что эта эскалация стала возможной из-за бездействия украинских властей. Поэтому мы ждем эффективного расследования подобных инцидентов и привлечения виновных к ответственности», – заявил заместитель директора «Frontline Defenders» Андреа Рокка.

Он подчеркнул, пишет «КоммерсантЪ», что ситуацией с ультраправыми группировками обеспокоены и внутри Украины: «Местные правозащитники постоянно заявляют о категорической недопустимости подобных нападений. Не так давно они создали коалицию по защите гражданского общества».

С другой стороны, не названные представители правительства Украины и правоохранительных органов соглашаясь с существованием определенных проблем, подчеркивает единичность таких случаев и пресечение таких случаев правоохранительными органами.

«Активность праворадикалов на Украине, выходящая за рамки законности,– это единичные случаи, которые пресекаются полицией либо иными силовыми структурами. Правым радикалам хотелось бы, чтобы их деятельность была замечена, потому они и действуют в режиме акций – врываются в Россотрудничество в Киеве, нападают на участников маршей равенства. Но это не общий тренд, и у него нет поддержки в обществе», – заявил неназваный собеседник в Кабинете министров Украины.

Другой источник «КоммерсантЪ», близкий к МВД Украины, признал существование проблемы, но заявил, что полиция «оперативно реагирует на действия таких псевдопатриотов».

«С такими друзьями нам врагов не нужно, и мы это постоянно разъясняем через соцсети. Тот, кто так действует, льет воду на мельницу агрессора», – подчеркнул собеседник.

Особо выделяется мнение главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, который также прокомментировал изданию заявление правозащитных организаций. В частности он отметил недопустимость нападения на цыган.

«После публикации письма с подписями более 50 конгрессменов США о фактах антисемитизма на Украине, уже было возбуждено несколько уголовных дел о разжигании межнациональной розни. По поводу нападений на цыган еврейская община уже высказывала опасения. Мы заявляли, что нападения на них неприемлемы – ведь и евреи, и цыгане являлись жертвами холокоста», – сказал Эдуард Долинский

Существование так называемых народных патрулей, состоящих из радикалов, глава Еврейского комитета объяснил тем, что «в одних случаях украинские правоохранительные органы слабы, в других – у них отсутствует инструментарий, а в некоторых – воля».

По мнению Эдуарда Долинского, которое приводит «КоммерсантЪ», «привлечение внимание западных политиков и НКО действительно может вызвать реакцию властей Украины».

«Анатомия выборов»