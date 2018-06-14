«Газпром» добился приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража

В «Нафтогаз» подчеркнули, что приостановка исполнения решения Стокгольмского арбитража носит временный характер и в ближайшее время компания намерена возобновить взыскание с «Газпрома» долга по исковым обязательствам.

Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК «Нафтогаз Украины», в том числе, оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано «Газпромом» при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах», – говорится в релизе российской компании.

В соответствии с законом Швеции «Об арбитраже» приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркивает «Газпром».

В пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что упомянутое решение суда является временным.

«Решение суда было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса», – заявили в пресс-службе «Нафтогаза».

«Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении», – добавили в НАК.

В украинской компании заявили, что решение означает, что дальнейшие действия «Нафтогаза» по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с «Газпрома» временно приостановлены.

«Оно не приводит к отмене решений Арбитража и не дает Газпрому возможности требовать у Нафтогаза возврата 2,1 млрд дол., уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации Нафтогазу», – сообщили в «Нафтогазе».

Напомним, что по двум решениям Стокгольмского арбитража «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов, но «Газпром» обратился в суд, что бы оспорить решение вынесенное арбитражем по поставкам газа в Украину.

«Интерфакс»