Европарламент потребовал от России немедленно освободить Сенцова

За соответствующую резолюцию принятую европарламентариями проголосовало почти 2/3 депутатов. В резолюции осуждается приговор по сфабрикованному делу и требование немедленного освобождения Сенцова.

Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины. За документ в четверг проголосовали 455 европейских депутатов.

В резолюции Европарламент строго осуждает приговор против Олега Сенцова, вынесенный судом в Ростове-на-Дону в 2015 году.

Евродепутаты выразили обеспокоенность, что по этому делу осужден также Александр Кольченко к 10 годам лишения свободы, а еще один незаконно задержанный гражданин Украины Владимир Балух голодает с 19 марта. Евродепутаты считают, что их дела противоречат международному праву и элементарным стандартам правосудия.

Депутаты напоминают, что 14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку, чтобы добиться освобождения незаконно задержанных соотечественников и обеспокоен последствиями голодания для здоровья Сенцова.

Депутаты призывают власти РФ обеспечить Сенцову всю необходимую медицинскую помощь и соблюдать медицинской этики, в частности, не навязывать принудительное кормление или любое другое нежелательное поведение, которое может быть проявлением пытки или проявляться в других жестоких формах.

Парламентарии ЕС обеспокоены тем, что многие украинские политзаключенных, в частности Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Черный и Евгений Панов, подвергались пыткам.

Сейчас, утверждают евродепутаты, в России находятся более 70 украинских политзаключенных. Европарламент отдельно осуждает нарушение Россией международного права в оккупированном Крыму.

Кроме того, евродепутаты также требуют немедленного освобождения директора правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева и всех других политических заключенных в РФ.

Резолюция также призывает ЕС выступить с осуждением нарушения прав человека в России и «попытки скрыть их под прикрытием чемпионата мира по футболу».

Кроме этого в четверг начался третий этап глобальной акции за спасение украинских политзаключенных в России и оккупированных ею территориях #SaveOlegSentsov. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Акция проводится под лозунгом «На чемпионате мира по футболу в России мы играем за политзаключенных».

«Сегодня мы забьем первый гол Путину. В день открытия чемпионата мира в России мы начинаем свой чемпионат мира. И будем играть за политзаключенных», – говорится в сообщении движения.

Українською. In English. По-русски. Сьогодні ми заб’ємо перший гол Путіну. У день відкриття #WorldCup в Росії ми… Опубліковано Save Oleg Sentsov 13 червня 2018 р.

В организации отмечают, что борются за принятие специальной резолюции Европейского парламента об Олеге Сенцове и других заложниках Кремля.

«Мы сделали всю подготовительную работу. До финального текста резолюции благодаря друзьям Украины в Европарламенте вошли наши рекомендации», – отмечают в движении.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова – до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время Олег Сенцов голодавший с 14 мая госпитализирован в реанимацию из-за тяжелого состояния здоровья.

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