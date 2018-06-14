Украина рассчитывает на помощь США в проблеме блокирования Венгрией партнерства с НАТО, – Зеркаль

Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украины с НАТО, но на данный момент удалось достичь небольшого прогресса в разрешение сложившейся ситуации.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль убеждена, что без помощи США будет трудно снять блокаду заседания комиссии «Украина-НАТО». Об этом она сказала в эфире «5 канала».

«Блокада Будапештом заседания комиссии «Украина-НАТО» продолжается, несмотря на критику НАТО и стран ЕС. Здесь также есть вопрос компромисса.

Компромисс достигнут о проведении 22 июня совместной встречи министров образования и иностранных дел, посвященной вопросу развития отношений Украины и Венгрии, и тому, что нам нужно делать, чтобы они улучшились, чтобы не было проблем на различных международных площадках», – сообщила Зеркаль.

«В то же время министр образования Лилия Гриневич встречалась с общинами, они согласовали план. Конечно, они не могут принять самостоятельно решение, потому что община существует от финансовых ресурсов, которые им предоставляют из Будапешта», – добавила она.

«Мы рассчитываем, что в этой плоскости помощь США является существенной, особенно что касается диалога с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду», – подчеркнула заместитель министра.

На вопрос ведущего, успевает ли Украина все эти вещи уладить вовремя, Зеркаль ответила: «Саммит – это действительно важная встреча. Но самое важное то, что мы успеваем сделать здесь, внутри, и это уже вопрос к моим коллегам.

Есть же планы, которые мы выполняем, есть продвижение … Хотелось бы видеть у нас больше прогресса, он есть, но он не такой, как у грузин. Мы отстаем от них».

Перед этим вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на высшем уровне. Об этом сообщал «Інтерфакс-Україна».

«Пока Венгрия продолжает блокировать возможность проведения комиссии Украина-НАТО на высшем уровне глав государств и правительств. Мы продолжаем работать и с Венгрией, и с другими нашими партнерами, чтобы все-таки иметь эту возможность», – сказала она.

Вице-премьер добавила, что украинская сторона будет работать до последнего момента, чтобы заседание комиссии Украина-НАТО произошло.

Она также напомнила, что президент Украины приглашен на саммит НАТО, который состоится в начале июля в Брюсселе.

Ранее генсек НАТО подтвердил, что Порошенко будет присутствовать на саммите НАТО в Брюсселе, но формат встреч пока не определен.

Как сообщалось, Венгрия из-за одобрения языкового закона блокирует проведение встреч Комиссии Украина-НАТО на министерском и высшем уровнях. Заседание Комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией.

В апреле Венгрия снова заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

На прошлой неделе на министерскую встречу НАТО в Брюссель прибыл министр обороны Украины Степан Полторак. Поскольку в рамках визита Полторака запланированы встречи другого формата, на них венгерское вето не распространяется.

Полторак примал участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО «Решительная поддержка» на уровне министров обороны и встретился с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

«5 канал»