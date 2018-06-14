Торопитесь по арест! Там кормят лучше, чем в ресторане и дарят подарки, – Навальный

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный вышел после месячного административного ареста за участие в несанкционированных протестных акциях. За время нахождения под арестом, он сделал несколько наблюдений о подготовке российской системы наказания к мундиалю в России.

«Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе.

Не буду хвастаться сколько книг я прочитал – много, расскажу лучше как подготовили спецприемник к ЧМ по футболу. Это ужасно интересно», – делится своими впечатлениями и наблюдениями Навальный на своей странице в Facebook.

Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе.Не буду хвастаться сколько книг… Опубліковано Алексеєм Навальныєм 14 червня 2018 р.

Далее Навальный отмечает, что видимо власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом.

«Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решетки покрасили», – говорится в сообщении освободившегося арестанта.

«Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы», – подчеркивает Навальный.

В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи, – делится еще одним своим наблюдениям освободившийся из под ареста политик.

«Кормить стали лучше, чем в ресторане», – утверждает политик.

Навальный подчеркивает, что теперь даже официант есть – курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолете, можно выбрать один из двух вариантов.

«Вот так выглядел вчерашний обед, я специально записал», – сообщает Навальный.

Далее следует список блюд предлагаемый для отбывающих административный арест:

1) Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой.

2) Суп: харчо или борш с пампушкой.

3) Основное блюдо: плов или шашлык.

«Причем можно шашлых из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины», – уточняет Навальный.

4) Десерт.

«Тирамису (!) или пирожок с вишней», – удивленно восхищается бывший арестант.

5) Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво.

«Импортное!», – удивился Навальный наличию в меню безалкогольного пива.

Особо оппозиционер подчеркнул то обстоятельство, что так, как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажерок – студентки из Иняза им. Мориса Терезы. Девушки ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства.

«Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата», – не скрывает своего удивления и восхищения Навальный.

«Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды», – добавил бывший арестант.

Предвосхищая комментарии своих читателей на тему «хочу под арест», Навальный подчеркнул, что количество мест ограничено и если у кого-то «в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь».

«После Чемпионата Мира золотая карета превратится в тыкву», – пишет политик в заключении.

Алексей Навальный, Facebook