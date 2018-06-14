Токсичная ICEUR-Vienna: Гриценко и Саакашвили в объятьях пророссийских австрийцев

Украина устала от войны и хочет мира любой ценой, а Европе нужен диалог с Россией – такие идеи продвигает австрийский институт ICEUR-Vienna. Недавно в этом институте были замечены и украинские политики, позиционирующие себя оппозиционерами к нынешней власти.

Президент России Владимир Путин 5 июня посетил Австрию. В Вене его, как уже известно, приняли довольно тепло. При этом зазвучал тезис о статусе посредника для Австрии в переговорах между Евросоюзом и Россией. В принципе, для отыгрывания такой роли у австрийского истеблишмента есть желание и возможности, и уже давно существуют соответствующие площадки, пишет Владислав Гирман на страницах издания «Деловая Столица».

Одна из них «обнажилась» на фоне разговоров о сотрудничестве Вены и Москвы – австрийский институт ICEUR-Vienna, где за день до прибытия российского президента был проведен мастер-класс «Украина без олигархов» при участии лидера оппозиционной партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Его в институте назвали альтернативным кандидатом в президенты.

Сам же Гриценко поднял среди прочего тему Донбасса, заявив, что Путин в любом случае вернет Украине ОРДЛО за ненадобностью. Кроме того, Гриценко упомянул о своем опыте общения с высокопоставленными россиянами, используя который он вернет Донбасс, когда станет президентом. И занимательно также и то, что политик по какой-то причине не хвастал своим достижением – мероприятием в австрийском think tank. Что, согласитесь, несвойственно украинскому политикуму.

Кстати, захаживал в ICEUR-Vienna и Саакашвили. 7 июня 2017 г., т. е. до потери украинского гражданства и «прорыва границы», он провел мастер-класс на тему «Постмайданная Украина: Реформы или Коррупция?». Экс-президент Грузии говорил о масштабной коррупции в Украине и «бюрократах» у власти, которым коррупция позволяет набивать карманы.

04.06.2018 ICEUR Master Class with Anatoliy GrytsenkoPresidential candidate envisages „Ukraine without… Опубліковано ICEUR 6 червня 2018 р.

Если проанализировать контент сайта или страницы ICEUR-Vienna в Facebook, сразу в глаза бросается повышенное внимание института как к диалогу ЕС и России, так и ситуации в странах, которые Кремль хотел бы затащить обратно в сферу своего влияния. Это и Украина, и Молдова, и Грузия, и Казахстан. Причем если речь заходит об Украине, то едва ли не ключевой линией обсуждения является наличие огромной пропасти между руководством страны, не желающим мира, и населением, которое хочет обратного.

Лица института

Среди них, например, Людмила Лобова и Ганс-Георг Хайнрих – они фигурируют практически на всех снимках с мероприятий, организованных институтом. Они специализируются на постсоветском пространстве и, среди прочего, являются авторами и соавторами книг «Станет ли Россия мусульманским обществом» (соавтор российский исламовед Алексей Малашенко), «Беларусь: Внешнее давление, внутренние изменения», «Современный Казахстан: Образ и реальность», «Правовые системы на переходном этапе: Сравнение семи постсоветских стран».

Оба активно продвигают идею диалога с «сильной» Москвой. Кроме того, из публикации Die Presse от 5 сентября 2014 г. об участии австрийских чеченцев в конфликте на Донбассе на стороне Украины становится известно, что вице-президент ICEUR-Vienna Хайнрих, бывший профессор политологии Венского университета, имеет тесные связи с чеченской общиной.

Этот австрийский институт часто выступает связующим звеном между Россией и австрийским правительством. К примеру, госпожа Лобова в 2011 г. участвовала в реализации программы «Российская политика относительно ВТО: Движущаяся мишень», суть которой заключалась в обсуждении новых перспектив для австрийской экономики от вступления РФ во Всемирную организацию торговли (22 августа 2012 г.). Проект финансировался Федеральным министерством экономики, семьи и молодежи Австрии.

Но наиболее исчерпывающей иллюстрацией смысловой направленности института является деятельность и заявления его президента – бывшего лидера фракции «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» в Европарламенте, члена Социал-демократической партии Австрии Ганса Свободы, к слову, учившегося в том самом Венском университете. Чтобы понять, каких позиций Свобода придерживается, идем на его сайт, где, поверьте, очень много всего интересного. И главное, что автор очень искусен в сглаживания углов, дабы его не окрестили откровенно прокремлевским политиком, поэтому слегка критикует Москву.

Ну, к примеру, откроем его статью от 16 мая «Запад и Россия – возможен ли новый старт?». Господин Свобода пишет, что Россия осуществляет гибридные войны, но вот США при Дональде Трампе заняты реализацией гибридных форм власти с целью доминирования в мировой политике ради собственных интересов.

Не будем выдавать миллион цитат из этого материала, поскольку «бумага» не резиновая, но вот основные посылы его статьи: Трамп ослабляет ЕС; Брюсселю нужен диалог с Россией и Евразийским союзом; если Трамп не хочет переговоров с Москвой, то Евросоюз должен взять на себя роль переговорщика, в том числе и по Ближнему Востоку, где у России есть контакт со всеми участниками конфликта. Также Свобода поддерживает интеграцию в НАТО и ЕС Балканских стран, если те того желают, потому как это безопасно – они далеки от российских границ. А вот Украина, Грузия и Молдова – это другой случай.

И все-таки приведем одну цитату: «Мы не должны сокращать наши связи с США, но мы должны укрепить связи с Россией, потому что без диалога или сотрудничества ЕС вряд ли сможет влиять на российскую политику или поддержать любые ее демократические шаги в будущем».

Есть у президента ICEUR-Vienna мнение и о ситуации в Украине, которое он изложил после визита в Киев в статье «Украина – одна ли там правда?» (28 марта). Он пишет о наличии двух конфликтов – внешнем и внутреннем. И вновь заметно проведение жирной черты между руководством страны и населением.

«Вероятно, нет страны во всем мире, где недоверие к политике в целом и ведущим политикам так высоко, как в Украине. Коррупция, доминирующая роль олигархов в политической жизни и постоянные политические противостояния, с одной стороны, и «покупка» парламентариев, с другой стороны, стимулируют политический скептицизм общественности», – пишет Свобода, утверждая, что раскол в обществе, надежды которого на изменения после Революции достоинства не оправдались, важнее конфликта на Донбассе.

Эсдек отмечает, что олигархическая система несколько изменилась и некоторые реформы проведены, но некоторые нет, а именно:предоставление ОРДЛО особого статуса, что прописано в Минских соглашениях, в реализации которых, отмечает Свобода, не заинтересованы обе стороны. Также политик пишет о страданиях простых людей из оккупированных районов, которых «на Западе Украины считают изменниками и сепаратистами» и перед которыми стоит выбор – став переселенцами, получить льготы и права, или отказаться от своих домов на Донбассе.

Крымчане тоже страдают, по словам главы австрийского института, поскольку россияне наладили нормальную работу на «границе», а украинские пограничники, мол, собирают мзду с жителей полуострова. При этом Свобода бьет себя в грудь и говорит, что аннексия Крыма была грубым нарушением международного права, но так же нельзя относиться к местному населению. Он поддерживает работу миссии ООН на всей территории Донбасса, но при этом отмечает, что «голубые каски» помешают «внезапному захвату» районов на востоке украинскими силами.

И еще ряд тезисов: «Украинское общество и политическая система не готовы справиться с нынешней сложной ситуацией». «Следует воздерживаться от упоминания войны как предлога для отсрочки срочных внутренних реформ». «Нарушение Россией норм международного права и гуманитарных принципов не может служить оправданием постоянного нарушения прав СМИ». Затрагивал Свобода и тему «преследования» экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и Надежды Савченко, назвав действия властей «странными».

Говорящие головы

Выбор экспертов, приглашаемых на различные мероприятия австрийского института, также вызывает вопросы.

Например, 17 января этого года в дискуссии об Украине поучаствовали украинский и российский политологи – Кость Бондаренко и Алексей Чеснаков. Поднималась роль кума Путина Виктора Медведчука в переговорах, в частности, по освобождению украинских заложников, что в институте отнесли к ощутимому прогрессу. Что до политологов, то оба признали, что реализация Минских соглашений застопорилась, а Бондаренко также заявил, что в Украине есть «парламент ястребов», выступающий за военное разрешение конфликта на Донбассе, а население хочет мира любой ценой. При этом украинский эксперт «играет» на теме отказа украинской власти от федерализации, что, по его словам, является «одним из основных камней преткновения на пути к миру».

И отдельно остановимся на Чеснакове. 25 июля СБУ обнародовала запись телефонных разговоров российского политолога с главарем ДНР Александром Бородаем, в котором они обсуждали Александра Ходаковского. И Чеснаков также просил организовать интервью с Игорем Стрелковым-Гиркиным с главным посылом о том, что «наконец добрался в Донецк» и о «величайшем уважении» к Путину и т. п. На все про все Чеснаков обещал 180 млн «по тому же каналу». В общем, этот политолог периодически теперь светится в Австрии. Он же выступал 14 ноября 2017 г., толкуя о невыполнении Украиной «Минска» и бесполезности миротворческой миссии ООН.

Новый Саакашвили?

А спустя почти год, как видим, свой мастер-класс провел и поддерживавший в свое время Саакашвили Анатолий Гриценко, аналогично выступающий в роли борца с олигархами. И если мастер-класс в Австрии не афишировался, то в своем интервью «Лиге», опубликованном 12 июня этого года, господин Гриценко в подробностях описал свои взгляды на те или иные вопросы, в том числе на разрешение конфликта на Донбассе.

Ну, во-первых, озвучены уже знакомые по дискуссиям австрийского института месседжи: ожидания после Евромайдана не оправдались, страна устала и хочет мира. И, по словам экс-министра, он вплотную занят в достижении этого самого мира. «Имея знания и опыт в сфере безопасности и дипломатии, – рассказывает он, – сейчас больше работаю над поиском мирного решения.

В рамках международной группы мы подготовили пакет решений, которые позволят нам вернуть оккупированные территории на достойных условиях». Что за группа такая? Гриценко сообщает, что это «закрытая рабочая группа Украины, России, Франции, Германии и США», которая «периодически собирается в Европе». Дальше больше: политик говорит, что эта самая группа, фамилии участников которой он назвать не может, действует параллельно с Куртом Волкером и Владиславом Сурковым, переговорщиками в рамках «минского» и «нормандского» форматов, и даже свои предложения кладет на столы Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, Петра Порошенко и Дональда Трампа. Амбициозно, не правда ли? К слову, о подобной альтернативной работе над решением конфликта ранее разглагольствовал Андрей Артеменко. Помните его «план по Крыму»?

Только господин Гриценко действует осторожнее, чем Артеменко, да и чем Саакашвили. По крайней мере пока. Хотя, читая последние заявления политика, очень сложно отделаться от впечатления, что Гриценко в некотором роде становится новым Саакашвили, и дело не только в токсичном институте.

Тут нужно напомнить о том, что в той же Вене уже не первый год живет и работает украинский олигарх Дмитрий Фирташ, а совсем недалеко от Австрии еще один олигарх – Игорь Коломойский. Они, каждый по своей причине, в Украине появиться не могут, но оба заинтересованы в поражении Петра Порошенко на будущих выборах, а потому имеют все причины помогать «альтернативным кандидатам в президенты». В сентябре прошлого года, в аккурат перед знаменитым «прорывом Саакашвили», в СМИ появилась информация о встрече последнего с Коломойским, и о том, что Коломойский тайно поддерживает протесты грузинского оппозиционера не говорил только ленивый.

Теперь Саакашвили отошел от дел, и его нишу «третьей силы» пытается занять Гриценко. Вот и Соломия Бобровская, бывший зам Саакашвили в Одесской ОГА, вошла в команду Гриценко, и выступление в Вене из той же оперы. Ну а Фирташу с Коломойским по большому счету без разницы, на кого «делать ставку», главное – играть против Порошенко. И Гриценко, похоже, не против воспользоваться наработками Михеила Николозовича и потому не брезгует ни сомнительными австрийскими институтами, ни сомнительными обещаниями по решению геополитических конфликтов.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»