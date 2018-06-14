Такой секс нам не нужен. Дремучесть и расизм – столпы современной России

К сумасшедшим можно относиться по-разному. Можно пытаться их лечить и определять в специальные больницы, где Наполеоны встретятся с Бонапартами, а Македонские с Александрами. Можно, увидев безумца, обойти его стороной.

Я вот сегодня так и сделал. В метро сидела баба с котомками, вонючая и злая — и горланила, что «много вас тут ученых расселось!». Следом в вагон вошли мексиканские болельщики, которые только что с аэроэкспресса, и это были одни из их первых впечатлений на российской земле, пишет на страницах своего блога на сайте радиостанции «Эхо Москвы» Антон ОрехЪ.

Вот как раз о приезжих болельщиках и говорила депутат Плетнева. И как с ней следует поступить? Эта женщина говорит безумные вещи. Ее слова – слова душевнобольного. По крайней мере, с точки зрения нормального общества. Но в нашем обществе таких людей не изолируют в специальном доме с тенистым садиком, прудом и красным крестом – таких людей у нас изолируют в Думе.

Было бы здорово обойти Плетневу стороной, как ту дикую тетку в метро, но депутатов не обойдешь. Они начинают преследовать вас своими законами и предложениями. В России невежество побеждает под видом духовности. Дремучесть побеждает под вывеской морали. Рассказать подросткам о презервативах и других способах контрацепции – это безнравственно. А получить потом миллионы абортов, брошенных детей и матерей-одиночек – вот это не беда. Плетневу волнует, что у нас опять народятся «дети фестиваля».

Так зачем нам вообще этот чемпионат. Не проводили бы футбол – не было бы матерей-одиночек. А тысячи детей, которые уже родились непонятно как, где и кем и были брошены, живут в нищете, без отцов, у матерей-подростков – с ними что?

Говорит Плетнева, что особенно не нужно сношаться с представителями других рас. То есть если немцы, поляки или испанцы – еще туда-сюда, но хоть чтоб не с черными и желтыми? Иностранцев очень волнует, как тут в России с расизмом. Да нормально у нас с расизмом!

Мы интернационалисты – только не любим негров, «чурок» и узкоглазых. А так все отлично. У нас действительно нет расизма. Потому что расизм – это система взглядов, это убеждения. А у нас не расизм. У нас дикая, пещерная, дремучая дурь.

Плетнева – я просто напомню – одна из тех, кто встал на защиту и оправдал мерзавца Слуцкого. Вот Слуцкий пусть лапает, кого захочет – а приезжим черномазым нельзя? Депутаты – цвет нации, лучшие люди. Если Плетнева – лучший человек, то какие тогда остальные?

Она ж не просто в комитете заседает по делам семьи, женщин и детей – она там главная! Вот эта дама – главная по детям, женщинам и семье. У нее в мозгу ерш из всех наших комплексов, страхов, штампов и неоконченного среднего образования.

Точно такая же, даже чем-то внешне похожая тетка вылезла однажды на экран и сообщила американцам, что в СССР нет секса. Так вот секса у нас нет до сих пор. Такой секс нам не нужен.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»