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Новости

Куратор украинских вопросов Сурков сохранил свой пост в администрации Путина

«Украинско-Российское обозрение»
14 июня 2018

Архитектор и главный куратор «русского мира» Сурков по прежнему является помощником президента Путина ответственным за «украинское направление» в работе президентской администрации.

Помощник президента России Владимира Путина действительный государственный советник России 1-класса Владислав Сурков, не смотря на курсировавшие после выборов слухи о его отставке – сохранил свой пост. Об этом говорится в указе подписанном Путиным накануне.

Владислав Сурков известен, как автор российской концепции «суверенной демократии», а также, как архитектор реализующий концепцию «русского мира». В аппарате президента России он официально курирует вопросы взаимоотношений с Абхазией и Южной Осетией, но помимо этого является прямым куратором «украинских» вопросов.

Текст указа нацлидера России о Суркове.

В частности, Владислав Сурков участвовал в работе «нормандской четверки», а так же в прямом переговорном процессе со спецпердставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.Последняя встреча Суркова и Волкера состоялась в начале нынешнего года.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Владимир Путин, Владислав Сурков, донбасс, Курт Волкер, Минские договоренности, нормандский формат, ОРДЛО, Россия, США, Украина

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