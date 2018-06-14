В G7 мы с Путиным могли бы обсуждать ситуацию в Сирии и Украине, – Трамп

Президент США Трамп объяснил свою позицию по вопросу возращения России в «Большую семерку». Трамп считает, что это способствует улучшению диалога с Россией.

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия должна снова присоединиться к странам «Большой семерки», чтобы с ней обсуждать ситуацию в Сирии и Украине. Так он объяснил «Fox News» свою позицию, которую озвучил после саммита G7 в канадском Квебеке.

«Вы знаете, мы тратим, наверное, 25% нашего времени, говоря о России, – я сказал: не лучше ли было бы, если бы они были здесь?», – заявил Трамп.

«Я не за Россию. Я за Соединенные Штаты», – добавил американский лидер.

По его словам, если бы президент России Владимир Путин был на встречах, можно было бы использовать этот шанс для обсуждения ситуаций в Сирии и Украине.

«Я скажу вам, к примеру, если бы он был на той встрече, я мог бы попросить его сделать то, что хорошо для мира, что хорошо для страны, хорошо для него (президента РФ)», – сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в когорту «великих» стран – тогда бы G7 превратилась бы в G8, из которой РФ исключили после аннексии Крыма.

«Fox News»