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Новости

Десяток иерархов Московского патриархата одобрили Томос на автокефалию украинской церкви

«Украинская Правда»
14 июня 2018

Двое из этих иерархов публично подтвердили факт обращения к Константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса на автокефалию украинской церкви. Все ожидают реакции Московского патриархата.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет заявляет, что 10 иерархов УПЦ МП подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса на автокефалию украинской церкви. Об этом он сказал в интервью «Украинской Правде».

«Мы знаем, что подписались около десяти, однако публично заявили два», – отметил он.

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На вопрос, почему промолчали другие и накажет ли Москва поддержавших обращение, Филарет ответил:

«А когда будет Томос, когда образуется единая Поместная Украинская Церковь, то бояться уже некого будет. Они будут свободно присоединяться и мы все будем составлять одну Украинскую Православную Церковь».

Филарет отметил, что по некоторым наблюдениям, примерно 2/3 Московского Патриархата выступают за присоединение к Киевскому.

Он также отметил, что в случае, если Украина не получит Томос, это будет означать, что Москва победила Вселенского патриарха, и она является самой влиятельной церковью.

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«Но, как бы то ни было, Киевский Патриархат продолжит расти. К нам будут присоединяться и из Автокефальной Церкви, и из Московского Патриархата, как это происходит сейчас. А придет время – нас признают. Не могут не признать одну из крупнейших церквей в мире», – сказал патриарх.

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

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Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с «ее сепаратных частей». Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко «закончится большим пшиком».

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

12 мая УПЦ Киевского патриархата обвинила Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалииправославной церкви в Украине.

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26 мая архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) заявил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан.

«Украинская Правда»

Tags: Россия, РПЦ, Украина, УПЦ КП, УПЦ МП, фсб

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