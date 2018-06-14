Футбол, секс и «дети фестиваля». В Госдуре сделали очередное заявление к мундиалю

Дело не в указанных в заявлении «проблемах» здоровья, морали и «детей фестиваля». Последние заявления сделанные в Госдуме о чемпионате мира по футболу в России свидетельствуют лишь о страстном желании российских законодателей контролировать абсолютно все.

На футболе секса нет: в Госдуме призвали россиянок подумать о последствиях интима с иностранцами. В результате необдуманных контактов в стране станет больше матерей-одиночек, или же отцы постараются вывезти детей за границу, предупредили в нижней палате. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что подобные высказывания неслучайны.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предупредила россиянок: осторожнее с иностранцами, бросят – станете матерями-одиночками, а если еще родится ребенок другой расы, то ему будет непросто. По словам Плетневой, подобное уже было в СССР по времена Олимпиады 1980 года. На это оперативно откликнулась детский омбудсмен Анна Кузнецова, пообещала: своих не бросим, если что – обращайтесь в соответствующий департамент.

На самом деле история берет начало не с Олимпиады- 80, а намного раньше – с первого Фестиваля молодежи и студентов 1957 года. Тогда граждане Страны советов впервые могли массово увидеть иностранцев. Многие знакомились с ними, и порой дружба выходила за рамки. В результате в обиход вошел термин «дети фестиваля».

Во времена СССР прибывшим из-за рубежа старались не показывать реалии советской жизни. Они жили отдельно в системе «Интуриста», у них были свои магазины за валюту, свои маршруты следования, как правило, под контролем специально прикрепленных товарищей. Но все равно контакта с местными жителями полностью избегать не удавалось, тем более во время больших международных мероприятий. Соответственно, существовали и инструкции для выезжающих за рубеж наших граждан – строителей коммунизма. Конечно, так называемые внебрачные связи строго-настрого запрещались.

В современной России всего этого не существует. Несмотря на некоторые особенности, у нас сейчас практически так же, как у них. Чтобы войти в контакт с иностранцем любой расы и цвета кожи, чемпионат мира по футболу не нужен. Можно, например, списаться в интернете и затем встретиться где угодно, в любой точке земного шара.

Но такое впечатление, что некоторые представители нынешней российской власти намертво застряли в советском времени и не хотят оттуда возвращаться.

Поэтому их забота, кроме улыбки, ничего не вызывает. Сейчас все-таки не 57-й и даже не 80-й год прошлого века. Наверное, научились рядовые граждане разбираться в вопросах любви. А тем, кто не научился, вряд ли помогут советы депутата Плетневой. Тем более, даже советская власть в этом вопросе оказалась бессильной.

С молодежной политикой в России не все очевидно: не всегда есть четкое понимание, чему и как обучать подрастающее поколение, чтобы было меньше матерей-одиночек, абортов и других серьезных проблем современной цивилизации.

Но в чем государство преуспело, так это в запретах и борьбе с чем-либо. Желание контролировать и думать за других неистребимо.

На это не влияют ни время, ни обстановка.

Поэтому самое главное: депутаты знают, что говорят – все это не просто так. Эта риторика сейчас востребована. Народ должен знать – этот футбольный праздник ненадолго. Иностранцы уедут – наши реалии вернутся. Такие, например, как борьба за нравственность, патриотическое воспитание, противостояние враждебному Западу и «пятой колонне» внутри страны.

«Дети фестиваля» здесь ни при чем – это сигнал, чтобы не расслаблялись. Все у нас по-прежнему.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»