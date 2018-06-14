У «нормандской четверки» нет концепта и консенсуса по мирному плану для Донбасса, – Зеркаль

Как подчеркивает замглавы украинского внешнеполитического ведомства у «нормандской четверки» нет согласованной позиции по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что на переговорах «нормандской четверки» отсутствуют консенсус и единая позиция по развертыванию миротворческих сил ООН на Донбассе. Об этом она сказала в эфире «5 канала».

«Для того, чтобы найти какие-то компромиссы, надо сначала иметь какой-то концепт. Можно говорить о разных стадиях, о разном персонале, обо всем остальном, если у вас есть концепт того, что вы хотите достичь и договоренность между сторонами о достижении целей этого концепта. Концепта нет», – подчеркнула Зеркаль.

«Концепта в «нормандском формате» по миротворческой миссии нет, конечно, что нет и консенсуса», – добавила замминистра.

«Глава МИД РФ Лавров продолжает играть в игру, в то, что миротворцы нужны для сопровождения СММ ОБСЕ, при том, что речь идет только о том, чтобы сопровождать там, где им будут позволять эти местные «авторитеты», – пояснила она.

По ее словам, позиция российской стороны о необходимости миротворческих сил для сопровождения наблюдателей ОБСЕ являются шагами назад.

По итогам встречи «нормандской четверки» в Берлине глава МИД Украины Павел Климкин выразил убеждение, что миротворческие силы ООН должны получить реальный мандат по разоружению незаконных вооруженных формирований и поиска скрытого тяжелого оружия на территории оккупированного Донбасса.

«5 канал»