Россия отвергает все предложения Украины на переговорах в Минске по мирному плану для Донбасса

Украина и Россия не могут согласовать свои позиции по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Российская сторона отвергает все украинские предложения по достижению мира и реинтеграции оккупированных территорий.

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) не согласилась на предложения Украины по выполнению блока безопасности Минских соглашений. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Прежде всего речь идет о прекращении огня; отводе тяжелых видов вооружений, создании в р-не н.п. Кальмиусское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения, всесторонним и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО», – написала она .

Виконання безпекового блоку питань Мінських угод — беззаперечний шлях для встановлення повноцінного та всеосяжного… Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.

Олифер отметила, что Украина внесла предложение о создании зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы.

«Все эти вопросы были внесены украинской стороной как предложения для наступления устойчивого и настоящего режима тишины. Однако они категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной», – подчеркнула пресс-секретарь.

«Ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции вызывает все большую тревогу. Систематические обстрелы со стороны НЗФ ОРДО угрожают безопасности работников станции и водоснабжению, которое является жизненно необходимым для огромного количества людей. На этом участке РФ до сих пор не дает гарантий безопасности для работников, ремонтников и СММ ОБСЕ.

Согласно линии разграничения от 19 сентября 2014 года, Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины. Именно поэтому призываем РФ в кратчайшие сроки обеспечить выполнение этой договоренности», – заявила Олифер.

Также она отметила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти при условии соблюдения со стороны ОРЛО семидневного периода тишины.

«Вместе с тем мы с тревогой наблюдаем за военной активностью в рамках участков, где разведение должно было состояться раньше – р-н Золотого и Петровского. Так, в р-не Золотого НЗФ ОРДЛО проводят минирование, установили зенитную установку; в р-не Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда ВСУ были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов.

Продолжается согласование технических параметров восстановительных работ мостового перехода в районе Станицы Луганской», – подчеркнула Олифер.

«Украинская сторона готова к компромиссам ради освобождения людей, содержащихся в РФ и в ОРДЛО. Надеемся, что телефонный разговор президентов Украины и РФ по этой проблеме будет способствовать скорейшему решению вопроса.

Ожидаем, что РФ пересмотрит свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы – создания с участием Украины, РФ и Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести», – также подчеркнула она.

В комментарии «УНИАН» Олифер сообщила , что следующее заседание ТКГ в Минске заплавнировано на 27 июня.

«Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 27 июня», – сообщила пресс-секретарь Кучмы.

9 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Отмечается, что Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях.

«Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья», – говорится в сообщении.

В пресс-службе Порошенко добавили, что стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

О телефонном разговоре Порошенко и Путина сообщает и сайт Кремля.

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата», – говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц.

«Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», – сообщает пресс-служба Кремля.

13 июня омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных украинцев.Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.

«Для исполнения моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки», – отметил он.

На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки. З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому! — Петро Порошенко (@poroshenko) June 13, 2018

Позже сама Людмила Денисов подтвердила факт своей поездки опубликовав фото с вокзала перед отправлением поезда в Москву. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«За несколько минут до отправления поезда … Едем к незаконно заключенных в РФ украинцам. Первое место – Москва», – говорится в сообщении Денисовой.

За кілька хвилин рушає потяг… Їдемо до незаконно ув’язнених в РФ українців. Перше місце — Москва Опубліковано Людмилою Денісовою 13 червня 2018 р.

Как сообщалось, что 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.

Но позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене заключенными.

«Украинско-Российское обозрение»