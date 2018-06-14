Россия отвергает все предложения Украины на переговорах в Минске по мирному плану для Донбасса

Украина и Россия не могут согласовать свои позиции по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Российская сторона отвергает все украинские предложения по достижению мира и реинтеграции оккупированных территорий.
Российская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) не согласилась на предложения Украины по выполнению блока безопасности Минских соглашений. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«Прежде всего речь идет о прекращении огня; отводе тяжелых видов вооружений, создании в р-не н.п. Кальмиусское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения, всесторонним и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО», – написала она .
Виконання безпекового блоку питань Мінських угод — беззаперечний шлях для встановлення повноцінного та всеосяжного…
Опубліковано Даркою Оліфер 13 червня 2018 р.
Олифер отметила, что Украина внесла предложение о создании зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы.
«Все эти вопросы были внесены украинской стороной как предложения для наступления устойчивого и настоящего режима тишины. Однако они категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной», – подчеркнула пресс-секретарь.
«Ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции вызывает все большую тревогу. Систематические обстрелы со стороны НЗФ ОРДО угрожают безопасности работников станции и водоснабжению, которое является жизненно необходимым для огромного количества людей. На этом участке РФ до сих пор не дает гарантий безопасности для работников, ремонтников и СММ ОБСЕ.
Согласно линии разграничения от 19 сентября 2014 года, Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины. Именно поэтому призываем РФ в кратчайшие сроки обеспечить выполнение этой договоренности», – заявила Олифер.
Также она отметила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти при условии соблюдения со стороны ОРЛО семидневного периода тишины.
«Вместе с тем мы с тревогой наблюдаем за военной активностью в рамках участков, где разведение должно было состояться раньше – р-н Золотого и Петровского. Так, в р-не Золотого НЗФ ОРДЛО проводят минирование, установили зенитную установку; в р-не Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда ВСУ были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов.
Продолжается согласование технических параметров восстановительных работ мостового перехода в районе Станицы Луганской», – подчеркнула Олифер.
«Украинская сторона готова к компромиссам ради освобождения людей, содержащихся в РФ и в ОРДЛО. Надеемся, что телефонный разговор президентов Украины и РФ по этой проблеме будет способствовать скорейшему решению вопроса.
Ожидаем, что РФ пересмотрит свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы – создания с участием Украины, РФ и Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести», – также подчеркнула она.
В комментарии «УНИАН» Олифер сообщила , что следующее заседание ТКГ в Минске заплавнировано на 27 июня.
«Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 27 июня», – сообщила пресс-секретарь Кучмы.
9 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
Отмечается, что Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях.
«Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья», – говорится в сообщении.
«Неоевразийство» и идеи российского господства. Исследования российского правого экстремизма
В пресс-службе Порошенко добавили, что стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.
О телефонном разговоре Порошенко и Путина сообщает и сайт Кремля.
Сообщается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
«Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата», – говорится в сообщении.
Унаследованное от СССР: опыт создания различных контекстов для реализации политических решений
Отмечается, что особое внимание стороны уделили вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц.
«Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», – сообщает пресс-служба Кремля.
13 июня омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных украинцев.Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.
«Для исполнения моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки», – отметил он.
На виконання моїх домовленостей, саме в ці хвилини Людмила Денісова вирушає в Росію для відвідання незаконно ув'язнених українців. Попросив передати слова нашої підтримки.
З вами Україна і весь демократичний світ. Спільними зусиллями ми обов’язково повернемо всіх наших додому!
— Петро Порошенко (@poroshenko) June 13, 2018
Позже сама Людмила Денисов подтвердила факт своей поездки опубликовав фото с вокзала перед отправлением поезда в Москву. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«За несколько минут до отправления поезда … Едем к незаконно заключенных в РФ украинцам. Первое место – Москва», – говорится в сообщении Денисовой.
За кілька хвилин рушає потяг… Їдемо до незаконно ув’язнених в РФ українців. Перше місце — Москва
Опубліковано Людмилою Денісовою 13 червня 2018 р.
Как сообщалось, что 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Украина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.
Но позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене заключенными.
«Украинско-Российское обозрение»