Полицейское «гостеприимство» мундиаля

Принимающие чемпионат мира по футболу города России уже переполнены усталыми и озлобленными полицейскими цепляющимися к местным жителям. Но встает более серьезный вопрос о безопасности украинских граждан оказавшихся по тем или иным причинам в дни чемпионата в России, особенно с учетом особо пристрастного внимания к ним со стороны российских спецслужб.

Украинский футбольный праздник – киевский финал Лиги чемпионов – успешно отгремел, оставив по себе двоякое впечатление. По большей части положительное, что и было резюмировано благодарностями Европейского футбольного союза (УЕФА), сказавшего «спасибо Киеву за фантастический финал!», и лично его президентом Александером Чеферином, заявившим, что в Киеве при организации финала ЛЧ не было допущено ни одной ошибки, пишет на страницах «Деловой Столицы» Руслан Весел.

Те, кто возмущался горами мусора, оставленными иностранными фанатами, вспомнили, сколько мусора остается в ходе обычных для украинской столицы массовых мероприятий, а также о том, что после прихода гостей приходится мыть посуду (или даже собирать осколки побитой). Да и гости как-то переварили жлобство некоторых киевлян, пытавшихся заработать на них «как никогда».

Но все это уже футбольное прошлое, а речь пойдет о ближайшем футбольном будущем. А именно о чемпионате мира, который пройдет за «поребриком», но задолго до своего начала ставшем генератором огромного количества скандалов. Уже даже немного подзабылись слухи о взятках, которые РФ платила международным футбольным чиновникам за право принимать у себя мундиаль № 21.

И даже о грандиозном разворовывании средств на строительстве стадионов и инфраструктуры вспоминают реже (даже о знаменитых питерских бакланах, превратившихся в дятлов и наделавших дыр в крыше «Зенит-Арены»). Но страна с «загадочной душой» изменила бы себе, если бы не создавала новых поводов для критики, которые она, конечно же, считает гнусными выдумками, порожденными завистью или врожденной русофобией.

Правозащитники и оппозиционные российские СМИ однако так не считают и приводят немало фактов, которые должны были бы заставить призадуматься те 5-7 тыс. украинских фанатов, которые решили посетить чемпионат в государстве, развязавшем агрессивную войну против их страны. Сообщения эти в основном связаны с активизацией российских силовиков, перешедших согласно прошлогоднему указу Владимира Путина на усиленный режим работы с 25 мая.

Уже появились новости о том, что ФСБ задерживает террористов, готовивших атаки во время чемпионата. Пока что якобы от имени «Исламского государства». Но никаких гарантий того, что российским спецслужбам не захочется разнообразить список «побежденных» террористических организаций каким-нибудь «Правым сектором», «активными членами» которого и окажутся недальновидные украинские болельщики.

Но об этой опасности для украинских граждан в России писали долго и много, так что тем фанатам, из которых ФСБ захочет сделать террористов, пополнив таким образом «обменный фонд», стоит быть готовыми и к раздражению наших дипломатов. Ведь им и так хватает работы по освобождению украинских политзаключённых, оказавшихся на российской территории отнюдь не по своей воле.

Но эта опасность для украинских граждан существует давно, а с недавнего времени к ней прибавляются и «чисто чемпионатские» обстоятельства. Согласно все тому же путинскому указу от 9 мая прошлого года на период мундиаля (плюс по две-три недели перед ним и после него) вводится особый режим в городах, принимающих соревнования. Он предусматривает множество ограничений, в частности, на продажу алкоголя на вокзалах и вблизи спортивных арен, а также любых видов оружия (везде).

Ужесточаются и правила ношения оружия как гражданского, так и служебного. Также под особым контролем окажутся летательные аппараты и грузовые машины: разрешения на полеты и путевые листы будут оформляться только после согласования с силовиками. Во многих городах закроются «опасные» промышленные объекты: все связанные с производством или использованием взрывоопасных, химических или радиоактивных веществ.

Однако наученные горьким опытом Буденновска, Беслана и «Норд-Оста» журналисты предполагают, что все эти меры больше будут способствовать не упреждению терактов и безопасности болельщиков, а обогащению российских силовиков и иных чиновников, причастных к выдаче всех видов разрешений относительно того, что Путин своим указом ограничил.

И факты, подтверждающие такие предположения, появились задолго до 25 мая – даты вступления в силу особого режима. Чаще всего они касаются самых разных категорий приезжих, хоть пока и не футбольных болельщиков (они еще не приехали). Путинский указ предписывает обязательную регистрацию как иностранных гостей, так и жителей иных российских регионов в течение трех дней по прибытии в город, в котором состоятся матчи чемпионата (и это бессменный подниматель России с колен еще смилостивился: первый вариант указа предполагал обязательную регистрацию в течение суток). За отсутствие регистрации предполагается штраф в 5-10 тыс. руб. или даже депортация с запретом посещать Россию в течение нескольких лет.

Причем регистрироваться нужно будет лично придя в структуры МВД, так как никаких вариантов уведомления по почте или интернету не предполагается (правило не касается тех, кто будет жить в гостиницах: их должна будет в течение суток регистрировать принимающая сторона). Поэтому многие СМИ уже задаются различными вопросами.

От вроде безвинных, типа того, как понравится иностранным гостям стояние в очередях на регистрацию и будут ли их наказывать при пересечении границы, если они забудут с регистрации снятся (тоже надо будет лично идти в полицию), до более крамольных: будут ли регистраторы и иные «разрешители» использовать свои способности волокитчиков (или наоборот, возможности принять без очереди) для стимулирования иностранных фанатов раскошелится в пользу российского чиновничества.

И выводы по второму виду вопросов у многих неутешительные. Ведь многие российские силовики-«стахановцы» уже давно начали с пользой для себя воплощать эти положения путинского указа по отношению к одной из наиболее уязвимых категорий населения России – к трудовым мигрантам (как будто мало было того, что их нещадно эксплуатировали на строительстве стадионов к чемпионату, стараясь при этом задерживать, а то и вообще не выплачивать зарплату). И не ограничивая себя временными (не дожидаясь 25 мая) или географическими (в городах, где матчей не будет) рамками, начали задерживать гастарбайтеров и требовать предъявления регистрации, делая это, по словам правозащитников, с единственной целью – вымогания взяток или отбирания всего «чего найдут».

По словам российской правозащитницы Валентины Чупик, специализирующейся на помощи трудовым мигрантам, зафиксировано по крайней мере три вопиющих случая подобных действий российских силовиков. В целом, по информации Чупик, в полтора раза увеличились обращения мигрантов к правозащитникам в связи с вымоганием денег силовиками, а в связи с массовыми задержаниями так и вообще – в пять-шесть раз.

Также увеличились обращения и по поводу запугиваний депортациями в том числе и со стороны участковых, которые намекают гастарбайтерам, что даже их появление на улицах может стать нежелательным или платным. И все это делается под прикрытием усиления безопасности в связи с ЧМ-2018. Такая обстановка уже заставила правительства Кыргызстана и Таджикистана, чьи бюджеты очень сильно зависят от приплыва мигрантских переводов, обратиться к своим гражданам с рекомендациями не ездить в российские города, в которых будет проводиться чемпионат.

И обстановка эта явно будет только ухудшаться, так как к местным контингентам полиции, которые, как видно, больше будут стараться для себя, чем для спортивного праздника, перебросят дополнительные силы, которые тоже трудно обвинить в излишней доброте и чуткости (вряд ли их появлению поспособствует и освящение всего личного состава святой водой, как это было сделано в Волгограде). И к этому еще и добавится их размещение в условиях, которыми многие остались очень недовольны, как это случилось в Екатеринбурге.

Так что сплав из напряженных дежурств и отсутствия возможностей нормально отдохнуть приведет к переполненности принимающих чемпионат городов полицейскими, озлобленными до такой степени, что в безопасности себя смогут чувствовать только те, у кого будет личная постоянная охрана (такую уже предложили женам игроков английской сборной ввиду напряженных отношений между странами из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля).

Неудивительно, что в соцсетях уже и некоторые жители этих городов начинают призадумываться над тем, не стоит ли самим убраться куда-нибудь от такого «праздника». Хотя выдвигается и другая версия происходящего: Кремль создал такие условия, чтобы приехало как можно меньше иностранцев (или чтобы их можно было легко депортировать). В том числе и футболистов. Ведь только если на турнир не приедет ни одна сборная, у российской появится шанс стать чемпионом мира.

Руслан Весел, «Деловая Столица»