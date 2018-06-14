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Новости

Украина выбрана в состав экономического и социального совета ООН

Представительство Украины при ООН
14 июня 2018

Украину избрали в состав одного из ключевых советов ООН – ЭКОСОС, ведающего экономическими и социальными вопросами мирового значения. В частности, в компетенции этого совета рассмотрение чрезвычайных ситуаций в гуманитарной сфере.

Генеральная Ассамблея ООН избрала Украину в состав Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на период 2019-2021 годов. Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

Членство Украины поддержали 176 государств.

«Членство в ЭКОСОС будет способствовать реализации в Украине лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем также более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем», – заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

ЭКОСОС – один из шести ключевых органов ООН, который отвечает за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. Он уполномочен, в том числе, созывать специальные заседания по чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. В состав Совета входят 54 государства-члена ООН.

Как отмечается, в 2019 году ЭКОСОС сосредоточится на «развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зонах конфликтов, поддержке малого и среднего предпринимательства, борьбе с изменением климата».

Последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОС на период 2010-2012 годов.

Представительство Украины при ООН

Tags: ООН, Украина, ЭКОСОС ООН

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