Турция может сделать газ оружием против России

Турция может теперь использовать «газовое оружие» против России так, как Россия использует его против соседних стран. Открытие нового газопровода дает такие возможности.

Присутствие украинского президента на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода – пока что событие достаточно символическое. Должно пройти еще несколько лет, прежде чем станет ясно, готова ли Европа к закупкам азербайджанского газа и в каком количестве. И, конечно же, не сразу определятся украинские возможности для закупки этого газа, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Тем не менее, сама церемония открытия Трансанатолийского газопровода в День России – предупреждение Москве. И это предупреждение сделал даже не Петр Порошенко. Его сделал «заклятый друг» российского правителя, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который пригласил на церемонию не только президента Азербайджана Ильхама Алиева, но и президента Украины.

На практике это означает одно: дружба дружбой, а конкуренция конкуренцией. При этом Турция может теперь использовать «газовое оружие» против России так, как Россия использует его против соседних стран. И не только с точки зрения транзита, но и с точки зрения собственных закупок.

Ведь Турция тоже закупает газ у «Газпрома» и собирается расширять закупки через «Турецкий поток». Но с появлением нового газопровода Турцию будет труднее шантажировать. А сама Турция попытается сделать так, чтобы было труднее шантажировать Украину.

«Газпрому» придется из этого делать очевидные выводы. Понять, что Украина это не только страна, на которую нужно давить. Это страна, с которой нужно договариваться. В таком выводе Москву должно убедить и недавняя победа «Нафтогаза» над «Газпромом» в арбитраже, и вчерашняя церемония.

Конечно, рассчитывать на здравомыслие «Газпрома» и тем более на здравомыслие Кремля не приходится. Первое, что захочет сделать «Газпром» – так это торпедировать новый проект. Вначале – с помощью нового правительства популистов в Италии. Однако стабильным это правительство и его позиции назвать трудно.

Затем – с помощью дестабилизации ситуации в Азербайджане, могут быть предприняты и такие попытки. Однако поставки газа – объективный интерес Баку. И даже если добиться появления в Украине более лояльного к Москве руководства, ему тоже придется закупать газ и считать деньги.

Транскаспийский газопровод изменяет объективную экономическую реальность. И в этом его главный смысл. Объективную реальность нельзя изменить с помощью специальных операций и политической дестабилизации – разве что на недолгое время.

«Газпром» – несмотря на все свои усилия – перестает быть монополистом и для европейцев, и для нас. А мы перестаем быть его заложниками. Российский газ из оружия превращается просто в сырье.

Виталий Портников, «Espreso.TV»