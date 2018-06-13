123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Экономика

Турция может сделать газ оружием против России

Виталий Портников, «Espreso.TV»
13 июня 2018

Турция может теперь использовать «газовое оружие» против России так, как Россия использует его против соседних стран. Открытие нового газопровода дает такие возможности.

Присутствие украинского президента на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода – пока что событие достаточно символическое. Должно пройти еще несколько лет, прежде чем станет ясно, готова ли Европа к закупкам азербайджанского газа и в каком количестве. И, конечно же, не сразу определятся украинские возможности для закупки этого газа, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Тем не менее, сама церемония открытия Трансанатолийского газопровода в День России – предупреждение Москве. И это предупреждение сделал даже не Петр Порошенко. Его сделал «заклятый друг» российского правителя, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который пригласил на церемонию не только президента Азербайджана Ильхама Алиева, но и президента Украины.

«Нормандский формат» и мутации российской позиции

На практике это означает одно: дружба дружбой, а конкуренция конкуренцией. При этом Турция может теперь использовать «газовое оружие» против России так, как Россия использует его против соседних стран. И не только с точки зрения транзита, но и с точки зрения собственных закупок.

Ведь Турция тоже закупает газ у «Газпрома» и собирается расширять закупки через «Турецкий поток». Но с появлением нового газопровода Турцию будет труднее шантажировать. А сама Турция попытается сделать так, чтобы было труднее шантажировать Украину.

«Газпрому» придется из этого делать очевидные выводы. Понять, что Украина это не только страна, на которую нужно давить. Это страна, с которой нужно договариваться. В таком выводе Москву должно убедить и недавняя победа «Нафтогаза» над «Газпромом» в арбитраже, и вчерашняя церемония.

Российский праздник потерянных надежд

Конечно, рассчитывать на здравомыслие «Газпрома» и тем более на здравомыслие Кремля не приходится. Первое, что захочет сделать «Газпром» – так это торпедировать новый проект. Вначале – с помощью нового правительства популистов в Италии. Однако стабильным это правительство и его позиции назвать трудно.

Затем – с помощью дестабилизации ситуации в Азербайджане, могут быть предприняты и такие попытки. Однако поставки газа – объективный интерес Баку. И даже если добиться появления в Украине более лояльного к Москве руководства, ему тоже придется закупать газ и считать деньги.

Транскаспийский газопровод изменяет объективную экономическую реальность. И в этом его главный смысл. Объективную реальность нельзя изменить с помощью специальных операций и политической дестабилизации – разве что на недолгое время.

«Неоевразийство» и идеи российского господства. Исследования российского правого экстремизма

«Газпром» – несмотря на все свои усилия – перестает быть монополистом и для европейцев, и для нас. А мы перестаем быть его заложниками. Российский газ из оружия превращается просто в сырье.

Виталий Портников, «Espreso.TV»

Tags: Азербайджан, газ, Газпром, ГТС, Петр Порошенко, Россия, Турция, Украина, Эрдоган

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены