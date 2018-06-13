Освобожденные из плена ОРДЛО заложники начали получать материальную помощь от Украины

Освобожденные из плена оккупантов в ОРДЛО украинские заложники начали получать материальную помощь. Размер материальной помощи составляет сто тысяч гривен.
Деньги освобожденным из плена уже начали выплачивать на прошлой неделе в Донецкой и Львовской областях. Об этом заявила начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества Министерства временно оккупированных территорий Ирина Калупаха, передает «Радио Свобода».
По ее словам, помощь получат все в ближайшее время.
«Здесь не будет, что все получат помощь в один день. Освобожденные из плена обращались в разное время, на месяц раньше, на месяц позже», – сказала Калупаха.
«Выплачивать уже начали, это вопрос времени. И это не полгода, а месяц максимум», – заверила она.
Один из освобожденных 27 декабря 2017 года Владимир Фомичев, который пробыл в плену боевиков почти 2 года, говорит:
«Деньги были особенно нужны вначале, когда ты только освободился из плена. Мы 3 года отсидели, и непонятно, что делать дальше. Денег нет, работы нет, жилья нет, а нужно выживать».
Однако люди полгода не получали обещанных 100 тысяч гривен.
Унаследованное от СССР: опыт создания различных контекстов для реализации политических решений
Местные власти сработали оперативней. В Донецкой области освобожденные из плена получили из местного бюджета по 50 тысяч, а в Луганской и Львовской по 8 тысяч гривен, говорят волонтеры.
На государственном уровне документы собирает Минсоцполитики, после проверки освобожденного на благонадежность дают добро на выплату, но деньги – в распоряжении Министерства временно оккупированных территорий.