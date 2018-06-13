Крым жалуется на рост цен на бензин

Оккупационные власти полуострова просят федеральные власти вмешаться в ситуацию и закрепить нефтяную компанию осуществляющую прямые поставки топлива. Меры по стабилизации цен на бензин результатов не дают.

Марионеточный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов просит Россию закрепить за полуостровом нефтяную компанию, которая поставляла бы топливо напрямую, минуя биржу. С такой просьбой во время селекторного совещания он обратился к вице-премьеру Российской Федерации Дмитрию Козаку, сообщает «РБК».

«Последние три дня роста цен нет, ситуация стабилизировалась, однако Дмитрий Николаевич, я бы попросил закрепить за Крымом какую-то вертикально интегрированную компанию, которая (могла бы) напрямую с крымскими трейдерами работать, минуя биржу», – сказал Аксенов.

Судя по его словам, цены на бензин и дизель в захваченном Крыму выросли сильнее, чем в регионах РФ.

Так, с 1 марта по 8 июня розничные цены на заправках выросли на бензин марки АИ-92 – на 5,5 рублей за литр, на АИ-95 – на 5.17 рублей за литр, на дизель – на 5,08 рублей за литр.

«Как вы знаете, у нас вертикально интегрированные компании отсутствуют, у нас только местные трейдеры», – сказал Аксенов.

Он полагает, что стоимость топлива также могла расти из-за того, что грузовые перевозки все еще идут через Керченскую переправу, а не по «Крымскому мосту».

Козак сказал журналистам, что пока закрепление за регионом отдельной нефтяной компании вызывает сомнения – это надо обсудить с нефтяными компаниями.

Вице-премьер также поручил Минтрансу, Российской железной дороге и Федеральной антимонопольной службе РФ рассмотреть вопрос тарифного регулирования на грузовые перевозки в Крым.

В конце мая Аксенов написал письмо главе РЖД Олегу Белозерову с просьбой ввести понижающий коэффициент на железнодорожные тарифы до Крыма.

Тарифы на перевозки грузов по железной дороге регулируются государством, однако РЖД может делать скидки в рамках тарифного коридора до 50%.

«РБК»