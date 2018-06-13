123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

«Charlie Hebdo» опубликовал карикатуру на Путина и мундиаль в России

«Charlie Hebdo»
13 июня 2018

Журнал «Charlie Hebdo» известный своими скандальными карикатурами опубликовал новую карикатуру на Путина и проводимый в России Чемпионат мира по футболу.

Французский сатирический журнал «Charlie Hebdo» разместил на обложке своего нового номера карикатуру на чемпионат мира по футболу в России, который стартует 14 июня. Карикатура опубликована на странице издания в Twitter вместе с анонсом нового номера журнала.

На карикатуре президент России Владимир Путин на танке едет по футбольному полю и целится в ворота. Изображение подкреплено надписью «Вперед, Россия».

 

Карикатура на Путина и мундиаль в России.

Заголовок материала относительно будущего Чемпионата мира по футболу в России называется «Мундиаль в РФ: трагикомедия в потемкинской деревне».

Как известно, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу в России.

Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

«Charlie Hebdo»

Tags: Charlie Hebdo, Владимир Путин, карикатура, мундиаль, Россия, чемпионат мира 2018, ЧМ-2018

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены