«Charlie Hebdo» опубликовал карикатуру на Путина и мундиаль в России

Журнал «Charlie Hebdo» известный своими скандальными карикатурами опубликовал новую карикатуру на Путина и проводимый в России Чемпионат мира по футболу.

Французский сатирический журнал «Charlie Hebdo» разместил на обложке своего нового номера карикатуру на чемпионат мира по футболу в России, который стартует 14 июня. Карикатура опубликована на странице издания в Twitter вместе с анонсом нового номера журнала.

На карикатуре президент России Владимир Путин на танке едет по футбольному полю и целится в ворота. Изображение подкреплено надписью «Вперед, Россия».

Заголовок материала относительно будущего Чемпионата мира по футболу в России называется «Мундиаль в РФ: трагикомедия в потемкинской деревне».

Cette semaine :

Le #Mondial en #Russie : la tragi-comédie au village Potemkine ; #Migrants, ces loosers ; #Cantat, a-t-il le droit… @cocoboer ; Le catalogue des goodies proposés à la vente par l’Elysée dévoilé par @EricSalch ;Prix littéraire Charlie : les trois lauréats sont.. pic.twitter.com/N2LvxYajW4 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) June 12, 2018

Как известно, некоторые страны, в частности Исландия, Польша, Великобритания и Австралия, объявили дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу в России.

Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.

«Charlie Hebdo»