Организация мобилизационного резерва обороны Украины

Учения резервистов, которые пройдут на полигоне 1-й отдельной танковой бригады в поселке Гончаровском Черниговского района с 13 по 27 июня, в случае, если результат этого пилотного проекта Генштаб признает удачным, будут означать коренное изменение системы территориальной обороны в стране.

Напомним, что до весны 2014 г. в стране действовала система территориальной обороны с формальным созданием структуры батальонов в каждой области (которые несли номера от 1 до 24). Однако, как и многое другое в сфере обороны, эта система фактически не функционировала, например, в Украине не существовало единого реестра военнообязанных, пишет на страницах «Деловая Столица» Михаил Жирохов.

Поэтому, когда в апреле–июне 2014 г. началось реальное наполнение батальонов, оказалось, что мотивированные и подготовленные граждане не получали повестки даже после того, как лично обращались в военкомат, а тех, кто категорически боялся призыва, мобилизовывали. Кроме того, командовать такими батальонами должны были офицеры, которых прикомандировывали из действующей армии приказом Генштаба. Как правило, это были не местные (чаще всего с Западной Украины, где за время независимости сохранились армейские структуры), что вызывало некоторое недопонимание.

Все это вместе взятое приводило к тому, что фактически большинство батальонов на фронте оказывались небоеспособными. Кроме морального настроя, к такому результату приводило то, что командование ввиду отсутствия армейских подразделений бросало тербаты с легким стрелковым вооружением на школьных автобусах на самые горячие направления.

В ходе войны такие формирования проявили себя по-разному. Так, легендой на Луганщине стал 13-й батальон «Чернигов», бойцы которого отметились в различных боях, например, при освобождении Станицы Луганской. Однако был, к примеру, и 5-й батальон «Прикарпатье», который самовольно оставил занимаемые позиции в районе государственной границы и направлении Кутейниково–Мокроеланчик и за менее чем двое суток преодолел около 1 тыс. км, вернувшись домой.

После подписания Минска-1 все эти батальоны в основной своей массе были переформатированы в отдельные мотопехотные батальоны и стали основой для вновь формируемых мотопехотных и моторизованных бригад с номерами 5х.

Однако о системе территориальной обороны не забыли: было принято решение о формировании более мелких подразделений – отрядов при каждом районном комиссариате. Но со временем стало понятно, что структура оказалась раздутой. Так, только в Черниговской области таких отрядов было более 40. И самое главное, в комиссариатах не было системы материального и боевого обеспечения.

Поэтому сейчас отрабатывается другая – трехуровневая – схема работы с резервистами. Судя по всему, граждане, которые имеют опыт боевых действий (прежде всего это люди из шести волн 2014–2015 гг.) зачисляются в оперативный резерв. И при каждом оперативном командовании создаются мотопехотные (а кое-где и танковые) бригады кадрированного состава (с номерами 6х).

Второй уровень – это граждане от 20 до 35 лет, которые прошли срочную службу, но по разным причинам не попали в свое время под мобилизацию. Вот под них формируются отдельные батальоны территориальной обороны с номером 16х (Чернигов – 163). Это резервисты первой линии.

И наконец, третий уровень – это граждане от 35 до 55 лет, которые либо прошли срочную службу, либо изъявили желание служить в резерве второй линии. Вот под них и создаются бригады территориальной обороны с номерами 11х (в случае Черниговской области – 119).

Судя по количеству военнообязанных, которых привлекают на нынешние сборы, – 3700 человек, по штату это обычная мотопехотная бригада. Но без танков и тяжелого вооружения: самое мощное оружие бригады, которое известно на сегодня, – минометы калибра 82 мм. Правда, непонятно, это вынужденная мера или так и было задумано, ведь 120-мм минометы нужны в действующей армии.

Самая большая проблема, которая нарисовалась уже сейчас, – это отсутствие автотранспорта. По некоторым данным, на целую бригаду сейчас выделили всего 60 единиц автотранспорта, что явно недостаточно.

Будут ли формировать подобные бригады где-то, кроме приграничных районов, пока непонятно, но судя по нумерации, вряд ли их будет больше девяти.

В целом же можно говорить, что тенденция правильная – вряд ли когда-то Украина сможет содержать армию, по численности сопоставимую с армиями России. Именно поэтому за подготовленным резервом и созданием реально работающей системы территориальной обороны будущее.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»