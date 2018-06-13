Провал на G7 Трамп пытался компенсировать прорывом на переговорах с Ким Чен Ыном. Что из этого вышло?

Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели саммит, не договорившись о том, что такое «денуклеаризация». Но несомненно, выиграл от этой встречи Ким Чен Ын, достижения Трампа пока не столь отчетливы, сколь отчетлив провал на G7.

Важнейшее событие 12 июня 2018 года – это, конечно, переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и его американского коллеги Дональда Трампа в Сингапуре. Кстати, на телеканале Fox News ведущая случайно назвала происходящее «встречей двух диктаторов», чем сильно развеселила американских либералов, пишет Иван Яковина на страницах «Нового Времени».

Путь к этому саммиту был долгим и непростым. Трамп, например, обзывал Кима «маленьким ракетчиком», в ответ получая звание «полоумного старикашки». Оба лидера обещали друг другу страшные кары в случае военной провокации и не скупились на темные краски, описывая моральные и интеллектуальные качества друг друга.

Тут важно понять, почему они так окрысились друг на друга. Во-первых, США и Северная Корея до сих пор формально находятся в состоянии войны. Во-вторых, Вашингтон даже не признает КНДР страной. С американской точки зрения, есть одна нормальная Корея – Южная (она же – Республика Корея). А КНДР всегда была чем-то типа «ДЛНР» – регионом страны, захваченным маньяками-коммунистами, которым помогает Китай и Россия. В-третьих, этот непонятный анклав установил у себя совершенно фашисткие порядки и ускоренно мастерил атомную бомбу, чтобы терроризоровать ею США и их союзников.

С точки зрения семейства Кимов, правящих Северной Кореей, американцы без устали планировали свержение их власти, засылали шпионов и диверсантов, давили санкциями и эмбарго, а также не теряли надежды устроить в КНДР мятеж и поддержать его своей армией, расквартированной тут же – к югу от 38-й параллели. Соответственно, для них единственной гарантией безопасности и средством от паранойи всегда было лишь ядерное оружие. Пхеньян справедливо, в общем, полагает, что никто не станет связываться со страной, у которой есть атомные бомбы и ракеты.

Таким образом, фон для начала диалога был не самым благоприятным. Трамп и Ким , наверное, так бы и не встретились. Но совсем недавно переговоры стали просто необходимы. Дело в том, что КНДР все-таки разработала атомное оружие, способное поразить континентальную часть США. Для американцев это «красная черта» – линия, за которой поддерживать статус-кво, как ранее, нельзя. Угрозу надо устранять. Если есть возможность – дипломатическими методами. Если нет – любыми другими, то есть военными.

От переговоров стороны хотят, конечно, разного. Сначала об американских требованиях. Они, в общем, известны и хорошо артикулированы. Вашингтон добивается отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Причем отказа «полного, необратимого и проверяемого». Второстепенные цели: демократизация КНДР, улучшение ситуации с правами человека, введение рыночной экономики и так далее. Но главное – это «денуклеаризация» этой страны.

У Пхеньяна свой взгляд на проблему. От Вашингтона ему нужно формальное завершение войны, дипломатическое признание, снятие экономических санкций и отказ от регулярных военных учений у своих южных границ, а еще лучше – вывод американского контингента из Южной Кореи.

Кроме того, у Северной Кореи есть своя, особая концепция «денуклеаризации». Пхеньян готов отказаться от ядерного оружия, если то же самое сделают и США. В «облегченном варианте» американцы должны разорвать Договор о совместной обороне с Южной Кореей, предоставляющий Сеулу «ядерный зонтик».

В Сингапуре стороны согласились «идти в направлении» денуклеаризации, но так и не определили, что это такое. Поэтому, видимо, США и КНДР будут требовать друг от друга реализации именно своей версии этого процесса.

Вместе с тем, Ким получил от этой встречи больше, чем Трамп: из непризнанного отщепенца – странного толстяка с диковатой стрижкой – он превратился в настоящего мирового лидера первой величины. Президент США разругался с лидерами G7 и досрочно сбежал с их ежегодной встречи, чтобы успеть на свидание с северокорейским лидером. Это дорогого стоит!

Дональд Трамп фактически легализовал Ким Чен Ына и его режим, сделав крайне сложной полную его дискредитацию и делигитимацию в будущем. Более того, американский президент пообещал прекратить совместные с Южной Кореей военные учения и даже намекнул на возможность дипломатического признания, заключения мирного договора и снятия санкций.

Всего этого пока не произошло, но Трамп дал понять, что не против движения отношений именно в этом направлении. Ким же, в свою очередь, не предоставил США ничего, кроме обещания «двигаться в направлении денуклеаризации».

Я думаю, что в реальности никакого ядерного разоружения не будет. США ни за что не откажутся от южнокорейского плацдарма в Азии, а КНДР, помня о судьбе Ливии и Украины, не отдаст своего ядерного оружия.

Тем не менее, начало дипломатического процесса может подтолкнуть КНДР к реформам, которые ранее прошли другие коммунистические страны региона – Китай и Вьетнам. Сохранив риторическую «верность идеалам коммунизма» и правящую партию, оба этих государства превратились в весьма успешные капиталистические экономики, способные поспорить в своей эффективности с японцами и Южной Кореей.

Если на этот же путь встанет и Корея Северная, то ей могут простить и ядерное оружие, и «Чучхе» – весьма странную государственную идеологию, и даже жуткую прическу ее «любимого руководителя», «короля утренней звезды» и «гения среди гениев» – Ким Чен Ына.

Иван Яковина, «Нового Времени»