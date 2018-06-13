Россия – вассал Китая. Как Путин получил ярлык от сюзерена Си Цзиньпина

Сможет ли заменить Путина глиняная статуэтка с его лицом? О том как нацлидер России Путин сливает свою страну Китаю, на вассальных условиях.

Не попав на саммит G7, куда его чуть было не пригласил – но все-таки не пригласил! – Дональд Трамп, Владимир Путин направился в Китай: сначала в Пекин, на встречу с Си Цзиньпином, а затем в Циндао, на саммит ШОС. Туда же, в Циндао, направился и Александр Лукашенко, уже встречавшийся с Си Цзиньпином в Пекине месяц назад, пишет Сергей Ильченко на страницах «Деловой Столицы».

У бацьки, которого Трамп даже не собирался никуда приглашать, альтернатив вообще не было. В последнее время отношения между Минском и Москвой переживают кризис, и Лукашенко, опасаясь недружественного поглощения, жмется к Китаю, резонно полагая, что Москва не посмеет пойти наперекор планам Пекина относительно Беларуси.

Сюзерен и вассал

Си Цзиньпин принимал обоих диктаторов с предсказуемой благосклонностью. Китай охотно втягивает в свою орбиту страны, неспособные в силу слабого развития напрямую интегрироваться в Запад, но в то же время представляющие интерес как источник ресурсов или транзитные территории. А поскольку альтернатив уходу в орбиту Пекина ни у России, ни у Беларуси уже нет, интерес в обоих случаях был обоюдным.

Протокольная часть визитов была оформлена в лучших традициях Поднебесной, с восточной витиеватостью и гостеприимством, прикрывавшими прагматичную твердость хозяев. Путина покатали на скоростном поезде, дав почувствовать разницу между цивилизованным Китаем и дикой российской Ордой, наградили большим и красивым, на большой и красивой цепи, в общем, прямо из Али-экспресса, орденом Дружбы, специально учрежденным для награждения полезных варваров, падких на блеск, – и Путин стал первым, кто получил эту награду. Кремлевского гостя также сводили на хоккейный матч юношеских команд, где тот смог вволю полапать красивого мальчика из российской юниорской сборной.

Награждая Путина, председатель Си назвал его основателем нынешних китайско-российских отношений и даже своим самым хорошим и близким другом, а Путин в ответном слове обратился к Си Цзиньпину как к «товарищу», чего раньше не делал. Все это выглядело как оформление отношений вассала и сюзерена, чем в действительности и было.

Конечно, не о том мечталось Путину еще лет десять и даже пять лет назад, а мечталось о членстве в западном клубе, но там он оказался не нужен. От обиды Путин, в точности, как в песне Слепакова, пригрозил переменой вектора – мол, уйду дружить к Китаю. Но угроза тоже не возымела действия, и Москве, рвавшейся в Европу и мнившей себя частью Запада, пришлось совершить азиатский каминг-аут.

Несвоевременный Трамп

Единственным, кто в эти дни вспомнил о Путине на Западе, стал Дональд Трамп, заявивший, что, мол, Россия нужна за переговорным столом в G8, но не встретивший поддержки остальных членов «семерки». Это заявление было естественным для Трампа: ведь если Си Цзиньпин осуществляет курс по дальнейшей индустриализации КНР с целью вывода страны на этап постиндустриализации, в результате чего Китай вступил сейчас в империалистическую фазу промышленного развития и нуждается в колониях, то Трамп пытается вернуть США назад, из постиндустриальной эпохи в индустриальную, и если бы это ему удалось, то Россия пригодилась бы Америке как младший партнер.

Но поскольку, в отличие от предельно конкретных планов Си, планы Трампа слишком неопределенны, а перспективы их реализации сомнительны, заявление эксцентричного президента в России восприняли прохладно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил, что российская сторона в настоящее время заинтересована «в иных форматах общения» и, вообще, «актуальность G7 постепенно снижается».

Действительно, постиндустриальная G7 неинтересна Москве в силу российской доиндустриальной отсталости. По тем же причинам, из-за желания отмотать пленку лет на 50 назад, в эпоху промышленного господства США, G7 раздражает и Трампа. Это и привело к скандалу на саммите, причем претензии Трампа полностью отразили его архаичные позиции.

Лукашенко выкрутился. Как всегда

Что касается нынешних китайско-российских отношений, то они складываются вполне гармонично. После того как США и их партнеры ввели санкции против Москвы из-за военных авантюр за рубежом и попыток дестабилизации западных стран, Россия все чаще обращается к Китаю за инвестициями и рассчитывает на него как на политического союзника.

Китай понемногу и очень умеренно поддерживает компании, принадлежащие людям из окружения Путина, а также умеренно поддерживает Россию в ООН, но этим и ограничивается. В остальном же Пекин рассматривает московского партнера как источник сырья в ближайшей перспективе, а в перспективе среднесрочной – как обширную, но почти не населенную территорию, подлежащую освоению и заселению.

Характерно, что транзитный проект «Новый Шелковый путь» был запущен в обход территории РФ. Это стало серьезным ударом по экономическим интересам России, но Пекин не волнуют ее внутренние проблемы. Россию в Китае считают слишком нестабильной и недостаточно освоенной для развертывания через нее по-настоящему важных транзитных коридоров.

Таким образом, Новый Шелковый путь, срок прохождения грузов по которому составляет шесть дней, вместо 25–40 по устаревшему Транссибу, стал еще одним шагом по изоляции России в логистический тупик, где над ней будет, уже безраздельно, господствовать Китай.

Зато судьба Беларуси, с которой Китай сможет теперь общаться в обход России, через Новый Шелковый путь и страны ЕС, представляется более благоприятной. Ей отведена роль сборочного цеха и промзоны Китая, выдвинутой к ЕС и обеспечивающей экспорт китайской продукции в Европу.

На встрече 16 мая Си Цзиньпин обнадежил Лукашенко, сообщив ему, что Китай «рассматривает возможность выделения Беларуси кредита в $1 млрд для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов».

Это крайне важно для Минска: эпоха «нефтяного офшора» закончилась, маржа на переработке российской нефти упала, а значит, рентабельность НПЗ достижима только за счет большей глубины переработки.

Кроме того, Си пообещал позаботиться и о личной безопасности минского диктатора, создав совместную рабочую группу «по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму».

В Минске, правда, уже раздаются голоса, что, мол, белорусы станут для Китая дешевой рабсилой. Но Беларуси, загнанной в тупик инертностью большей части ее населения, терпящего Лукашенко в президентском кресле уже почти четверть века, перебирать вариантами не приходится. К тому же роль дешевых рабочих на китайских производствах имеет неплохие перспективы на будущие улучшения, и в этом плане значительно лучше того, что Пекин, по соглашению с Путиным, приготовил для России.

Из нынешней поездки Лукашенко привез два важных трофея. Во-первых, по итогам переговоров, проведенных на полях саммита ШОС, Беларусь заключила ряд соглашений на общую сумму порядка $1,5 млрд. Во-вторых, Лукашенко и Си Цзиньпин подписали в Циндао документ о введении взаимного безвизового режима между Беларусью и Китаем, что, с учетом открытия Нового Шелкового пути крайне важно и актуально для Минска – недаром же Николай Лукашенко-младший интенсивно изучает китайский язык.

Что Китай будет делать с Россией?

Помимо сырьевого придатка и колонизируемых территорий китайские лидеры видят в России еще и «большую КНДР» – средство противостояния США без выхода на прямой конфликт между Вашингтоном и Пекином. Эта роль России стала особенно актуальна после того, как авторы стратегии национальной безопасности США, выстроившие ее в рамках видения ситуации Трампом, назвали Китай «главным противником Америки».

Ввиду такого подхода Россия и Китай в последние годы активизировали военное сотрудничество. Так, в прошлом году они провели совместные учения в северной части Тихого океана и в Балтийском море. «Россия все чаще выступает в команде Китая в качестве младшего партнера, – считает эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев. – России не под силу решать геополитические вопросы, и она делает то, на что китайцы не способны или не осмеливаются».

И даже протокольный обмен подарками между Путиным и Си Цзиньпином был осуществлен в духе символизма «старшего и младшего». Кремлевский гость подарил Си коробку русского мороженого, того самого «вкусного пломбира», изготовленного по забытым уже и в самих США американским рецептам 80-летней давности, закупленным некогда Микояном на деньги, полученные за отобранный у крестьян хлеб, а также баню-сруб из 200-летней алтайской лиственницы, точнее, чертеж бани и образец дерева. Саму же баню должны возвести на указанном им китайской стороной месте российские рабочие.

В ответ Си Цзиньпин подарил Путину чжучжэнский гуцинь – древний семиструнный щипковый музыкальный инструмент (такой же инструмент он подарил и Лукашенко) и тяньцзиньскую глиняную статуэтку нижэньчжан с лицом Путина. Символизм даров очень точен и тонок: российская сторона предлагает Китаю высококачественное сырье с низкой степенью обработки, а Китай готов поделиться с Россией культурой и идеологией, поработав над ее новым лицом.

В рамках той же символики Путин попрактиковался в приготовлении местной еды: в Тяньцзине, куда его привезли на скоростном поезде, он помог сделать традиционные блинчики, в которые заворачивают овощи и мясо, а также гоубули – разновидность пельменей. Результаты кулинарных опытов Путина были опробованы им совместно с Си Цзиньпином.

Трудно сказать, уловил ли выходец из питерской коммуналки тонкий символизм этого действа, но председатель Си наверняка знал, что делает. А вот есть русское мороженное Си Цзиньпин, вероятно, не станет – бог знает, чего туда могли плеснуть россияне, причем даже не со зла, а просто по дурости. Да и париться в бане, если ее и вправду будут собирать российские рабочие… Ну, в общем, вы понимаете.

Экономическая часть визита Путина

Здесь любезности были окончены и начался жесткий, чтобы не сказать жестокий, прагматизм. Пекин сегодня по максимуму дожимает путинский режим, не отдавая взамен ничего существенного и желая получить лучшие куски от раздела распадающейся России. При этом, понимая, что российским партнерам нельзя доверять ни рубля, ни юаня, Пекин жестко контролирует любые инвестиции и кредиты, загоняя их в рамки «согласованных между сторонами проектов».

Именно на таких условиях Государственный банка развития Китая подписал соглашение с Внешэкономбанком о возможном кредитовании на сумму до 65 млрд юаней, что эквивалентно примерно 600 млрд руб. Впрочем, по сути, это пока что не более чем протокол о намерениях. Еще более неопределенным является «обсуждение возможности» вхождения Китайской национальной нефтегазовой компании (CNPC) в проект строительства по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2».

Что же касается конкретики, то подписанный в мае 2014 г. газовый контракт между «Газпромом» и CNPC по строительству газопровода «Сила Сибири» общей стоимостью в $400 млрд заморожен на неопределенный срок.

Как оказалось, российский газ Китаю просто не нужен, во всяком случае по цене «Газпрома». Потребление газа в КНР несколько снизилось из-за замедления экономического роста. Китай успешно добывает газ на своей территории, есть также газовый импорт из Туркменистана – около 30 млрд куб. м в год с перспективой роста до 60–70 млрд к 2020 г. Кроме того, КНР постепенно сворачивает нефтегазовую энергетику в пользу более прогрессивных и экологичных источников энергии.

Словом, попытка «Газпрома» впарить китайцам газ по европейской цене, заставив их к тому же вложиться в дорогостоящий газопровод, большого интереса в Пекине не вызвала. Китайская сторона, поманив «Газпром» «Силой Сибири», будет теперь выжидать, когда тот дозреет до ее ценового предложения, либо, как вариант, подождет полного краха России, когда Китай просто получит часть Сибири вместе с месторождениям нефти и газа.

Китайские банки проявляют все большую осторожность, избегая, по возможности, межбанковских операции с российскими партнерами и сокращая участие во внешнеторговых сделках с Россией.

Некоторое исключение делается только для пограничных провинций КНР, чтобы не тормозить бизнес с сопредельными российскими территориями, которые Китай рассматривает как уже де-факто свои, и которые страдают от сокращения притока долларов США и евро в Россию. Такая уступка становится платой за сохранение высоких темпов освоения этих территорий и распространения на них операционного поля юаня.

Зато в земельном вопросе налицо серьезные и быстрые продвижения, причем зачастую все решается на уровне местных властей. Так, в настоящее время в Забайкальском регионе России идет оформление в 49-летнюю аренду компании Huae Xinban 300 тыс. га земли по цене менее $5 за гектар.

Еще одним регионом, вызывающим повышенный интерес Китая, стала Магаданская область с ее запасами золота и серебра. Китайская Юго-Западная горнопромышленная компания намерена в нынешнем году вложить в нее до 400 млн руб., потратив их на строительство дорог, разведку полезных ископаемых и добычу серебра и других драгметаллов в уже известных месторождениях. Ранее Россия не допускала Китай к своим месторождениям в Сибири и на Дальнем Востоке, но сейчас Москва загнана в угол.

Конечно, 400 млн руб. – сумма, в принципе, небольшая, это скорее пробный шар. Китай еще недостаточно уверен в российском партнере, чтобы инвестировать крупно, и не хочет прибегать к насилию в случае попыток отыграть назад. Но у Пекина, помимо продажности российских властей по всей их вертикали, сверху донизу, есть в запасе еще одно оружие – демографическое.

При этом, речь идет даже не о замене русского населения китайским, а о его гибридизации и частичной ассимиляции. Работящий и непьющий муж-китаец мало-помалу становится символом жизненного успеха у женщин, живущих за Уралом, а по федеральному каналу «Россия-24» в пакете, предназначенном для Дальнего Востока и Сибири, подробно разъясняют преимущества, которые получат россиянки, выйдя замуж за граждан Китая. Ведь в Китае в связи с половым дисбалансом населения есть миллионы неженатых мужчин, в то время как в России множество женщин не могут найти себе пару.

Конец России

Еще в 2014 г. тогдашний зампредседателя КНР Ли Юаньчао, выступая на Петербургском экономическом форуме заявил: «…в России обширная территория, а в Китае самый трудолюбивый в мире народ. Если мы сможем сочетать эти факторы, то получим существенное развитие. В России большая территория и мало народа, в Китае – наоборот».

Это предложение было услышано и понято. В итоге, Путину действительно удалось переиграть всех, по крайней мере, всех россиян. В обмен на сдачу России Китаю он получит пожизненное президентство. Когда же Путина вывезут из Кремля на пушечном лафете, его заменит «китайская статуэтка», назначенная из Пекина, и не суть важно, как будет называться ее должность. Для россиян это хорошая новость. Возрождение в качестве части Китая много лучше их нынешнего прозябания.

А для Украины есть две новости: хорошая и тревожная. Хорошая новость в том, что свихнувшаяся русская обезьяна с ядерной гранатой, возможно, будет аккуратно разоружена и сдана на перевоспитание и очеловечивание в китайский приматник уже в ближайшие лет 20. В этом случае территория от Тихого океана до Урала, вероятно, просто станет Китаем, а европейская часть России будет находиться если не под китайским протекторатом, то по меньшей мере под сильнейшим китайским влиянием. Это не означает наступления Pax China – Пекин просто займется индустриализацией отсталой территории бывшего СССР, пострадавшей от тупиковых социальных экспериментов.

Таким образом, по факту Китай будет граничить с ЕС, и это уже мало-помалу реализуется через Новый Шелковый путь. На месте одряхлевшей России возникнет нечто принципиально иное. Это хорошая новость для Украины.

Тревожная же новость в том, что сами мы не в достаточной еще степени перестали быть Россией. По этой причине мы рискуем разделить российскую судьбу и быть поглощенными Китаем, не состоявшись как Украина. Это пока не приговор, но уже тревожный звонок. Времени для структурных реформ у нас осталось совсем немного.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»