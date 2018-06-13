Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против России

Страны кандидаты в члены ЕС, Норвегия и Украина присоединились к европейским санкциям введенным в отношение лиц организовавшим выборы президента России в оккупированном Крыму.

Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, говорится в пресс-релизе Европейского Совета.

«Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению», – говорится в заявлении.

Как отмечается, эти страны обязались привести свою национальную политику в соответствие с решением Совета ЕС.

«ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, к санкционного списка попали заместитель председателя избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева и секретарь комиссии Наталья Безрученко, председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов и секретарь комиссии Анастасия Капранова.

Указанным лицам запрещается въезд в страны ЕС, а их активы в европейских странах заморожены.

Европейский Совет